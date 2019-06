Trump acusa a Irán de ataques a buques petroleros, sube la tensión

Como parte de la hostilidad de Washington hacia Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó hoy a la nación persa de los ataques ayer contra dos buques petroleros en aguas del golfo de Omán, .Los iraníes lo hicieron, manifestó el mandatario norteamericano en una entrevista telefónica con la cadena de televisión Fox, en similares declaraciones a las expresadas la víspera por el secretario de Estado, Mike Pompeo. Ustedes lo vieron, ellos no saben que tenemos las técnicas que nos permiten observar en la oscuridad, afirmó Trump después de la divulgación esta madrugada por el Comando Central de un video que se refiere a fuerzas iraníes retirando una mina de la embarcación japonesa Kokuka Courageous, una de las afectadas.Ese material muestra un pequeño bote al costado del navío, mientras un individuo alcanza al casco y retira un objeto, y según Estados Unidos probablemente era una mina que no llegó a explotar.Por su parte, el armador nipón propietario del Kokuka Courageous refirió haber notado 'objetos voladores' antes de la explosión, con lo cual excluyó que los daños hayan sido causados por minas, como sugirió la entidad del Pentágono.También se descartó que el carguero haya sido alcanzado por un torpedo, pues los daños, según la tripulación, fueron provocados por otro tipo de proyectiles.Además en la entrevista, Trump expuso que Irán, cuyas autoridades rechazaron las acusaciones sobre los ataques, no puede tener armas nucleares, consideradas por el jefe de la Casa Blanca, sin mencionar el arsenal estadounidense, entre 'las grandes dificultades del mundo'.De acuerdo con el gobernante republicano, cuando él llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, 'Irán estaba en todas partes, en Yemen, en Siria, en 14 sitios de conflicto, era una nación de terror'.'Eran imparables y ahora están en problemas muy, muy graves', agregó, y amenazó que si Irán intenta cerrar el tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz 'eso no duraría cerrado mucho tiempo'.Ayer, Trump consideró que resulta demasiado pronto para dialogar con Irán, en medio del actual contexto de crecientes tensiones.'Personalmente siento que es demasiado pronto para siquiera pensar en hacer un trato', escribió el mandatario en su cuenta personal de la red social Twitter.No están listos, y nosotros tampoco, expresó Trump, quien trasmitió agradecimiento por la mediación del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante su visita oficial a Irán.En tanto, el líder supremo de la Revolución Islámica, Alí Jamenei, afirmó este jueves que desconfía de cualquier oferta de negociación formulada por Trump.Durante un encuentro con el gobernante nipón, Jamenei consideró que no vale la pena escuchar ni remitir mensaje alguno al jefe de la Casa Blanca.Abe insistió en transmitir una oferta de Trump para negociar con Teherán, pero el líder religioso la rechazó, al estimar sin valor cualquier opinión del Gobierno estadounidense.'Irán negoció durante cinco o seis años con Estados Unidos y los europeos, y como resultado hubo un acuerdo, y más tarde Estados Unidos lo ignoró e incumplió. ¿Qué sentido tendrían entonces más negociaciones con quien desechó lo acordado?', sostuvo Jamenei.Las discrepancias entre Estados Unidos e Irán se incrementaron cuando el 8 de mayo de 2018 Trump anunció la salida de su país del acuerdo nuclear con la nación persa. Ese paso del presidente norteamericano se produjo a pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, la comunidad de inteligencia estadounidense y aliados de Washington señalaron que Irán estaba respetando los compromisos del convenio de 2015.Con la salida estadounidense del pacto ocurrió la reimposición de fuertes sanciones contra Irán, destinadas, entre otros objetivos, a reducir a cero sus exportaciones de petróleo.