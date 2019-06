Aspirantes presidenciales en EE.UU. quieren mejores vínculos con Cuba

Varios aspirantes demócratas a la Casa Blanca expresaron hasta hoy su interés en mejorar las relaciones con Cuba y rechazaron la política adoptada hacia la isla por el actual mandatario estadounidense, el republicano Donald Trump.De las más de 20 figuras que buscan la nominación del partido azul para las elecciones de 2020, la senadora Amy Klobuchar ha sido la más activa en abordar temas relacionados con la nación antillana, en momentos en los que la administración Trump revierte el acercamiento bilateral iniciado durante el segundo mandato de Barack Obama (2009-2017). La legisladora por Minnesota reiteró su apoyo al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba hace casi 60 años en declaraciones concedidas a Prensa Latina en mayo pasado.Encabecé el proyecto para levantar el embargo (bloqueo) y todavía creo que eso es lo que debemos hacer, más de 50 años de política fallida no tienen que significar otros 50 años de esa misma política, expresó entonces.Además, a principios de este mes llamó a avanzar los vínculos de Estados Unidos con Cuba, luego de que el Gobierno del republicano impuso nuevas restricciones a los viajes de los norteamericanos a la isla y prohibió la salida hacia ese territorio de algunas aeronaves y embarcaciones, incluidos los cruceros.Este viernes, en tanto, Klobuchar dio a conocer que encabezó a un grupo de 12 senadores que enviaron una carta a los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Comercio, Wilbur Ross, para rechazar esas medidas.Los firmantes de la misiva incluyeron a otros dos aspirantes a la mansión ejecutiva por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, quien aparece en el segundo puesto en la mayoría de los sondeos de opinión de la fuerza azul, solo por detrás del exvicepresidente Joe Biden; y Elizabeth Warren, tercera en las encuestas.En lugar de regresar a las políticas fallidas del pasado, deberíamos trabajar para normalizar nuestras relaciones con Cuba y construir un vínculo que beneficie a ambos países, expresaron Klobuchar, Sanders y Warren, junto a sus otros nueve colegas.Al menos otros dos aspirantes demócratas a la Casa Blanca han criticado la postura de Trump hacia Cuba: el excongresista Beto O'Rourke; y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.Durante un evento de campaña en New Hampshire en mayo pasado, O'Rourke condenó la decisión de Trump de dar marcha atrás al acercamiento iniciado entre los dos países, y se mostró a favor del fin del bloqueo a la isla y de normalizar las relaciones bilaterales.A su vez, Buttigieg declaró en abril a un periodista de la televisora NBC News que se había logrado gran progreso en las relaciones con Cuba y se mostró en contra de revivir políticas que no funcionaron en el pasado.Por su parte, aunque Biden no se ha pronunciado sobre el tema en la campaña electoral, puede presumirse que respalda también tener mejores vínculos con la isla, dado que fue durante su etapa como vicemandatario de Obama que se inició el proceso de normalización de relaciones ahora golpeado por Trump.