Caravana de Pastores por la Paz visitará Cuba del 25 de junio al 5 de julio

Mostrar la verdad de Cuba en territorio estadounidense es la premisa que defienden, 30 años después de la primera caravana solidaria a la Isla, los Pastores por la Paz. Dicha Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria concluirá este viernes un periplo en el que llevaron la realidad del país caribeño a varias ciudades de Estados Unidos, y viajará posteriormente a Cuba el próximo 25 de junio.La organización, que este año celebra la edición 30 de esas iniciativas, comenzó su recorrido por localidades norteamericanas el pasado 8 de junio en Nueva York, y desde ese día han visitado unas 40 ciudades de todo el país en cinco rutas diferentes. El recorrido cerrará este viernes con eventos en San Pedro (California) y Houston (Texas), donde Pastores por la Paz compartirá información sobre el país caribeño con las comunidades, como ya hizo en las otras ciudades visitadas.La directora ejecutiva de la agrupación, Gail Walker, declaró que las caravanas a Cuba son un regalo, pero consideró como muy importante el trabajo previo que realizan en Estados Unidos.“Es bueno contar con nuevas audiencias, hay gente que no sabe mucho sobre Cuba y les gusta este tipo de eventos, el objetivo es educar a las personas, hablarles de la historia del proyecto, pero también explicar por qué continuamos con la iniciativa 30 caravanas después”, expresó.Durante este periplo, los miembros de la organización ratifican su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a Cuba hace casi 60 años, y reafirman su oposición a las restricciones de viajes que impiden a los estadounidenses visitar libremente el país vecino. En ese sentido, Walker reiteró el compromiso de mantener la labor solidaria hacia la nación antillana hasta que los estadounidenses no necesiten licencias para visitar el país caribeño.Asimismo, resaltó la importancia de que los norteamericanos tengan claro que hay una historia alternativa sobre Cuba, y no es la que están diciendo la Casa Blanca o los medios de Estados Unidos: “Instamos a las personas a tener un pensamiento crítico, a mirar a Cuba con ojos nuevos, ese es el trabajo que hacemos en las comunidades alrededor de la nación”.Los miembros de Pastores por la Paz tuvieron paradas en ciudades como Washington, Seattle, Sacramento, Los Ángeles y Berkeley, Minneapolis, Chicago, Detroit y Boston, entre otras.Walker explicó que tras el fin del recorrido este viernes, viajarán el sábado a México para tres días de orientación con sus compañeros en el vecino país, y desde allí los 37 miembros de la caravana de este año irán el 25 de junio a Cuba, donde realizarán diversas actividades hasta el 5 de julio.