Presidente cubano rechaza informe de EE.UU sobre trata de personas

Estados Unidos no posee autoridad política ni moral para juzgar a Cuba sobre la trata de personas, aseguró hoy el presidente Miguel Díaz-Canel mediante un mensaje en la red social Twitter.Cuba mantiene ejemplarmente su política de 'Tolerancia Cero' ante cualquier modalidad de trata de personas. Estados Unidos no posee autoridad política ni moral para juzgar a Cuba sobre la trata de personas, escribió en su cuenta @DiazCanelB. Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba rechazó -por calumnioso- el informe del gobierno de Estados Unidos sobre la trata de personas, que arremete contra la isla.De acuerdo con la declaración del Minrex, el texto de la administración norteamericana señala que Cuba 'no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no hace esfuerzos significativos con ese fin'.En ese sentido, la cancillería nacional subrayó que tal calificación no tiene relación con el verdadero desempeño de la nación caribeña en el activo enfrentamiento a la trata de personas.Estados Unidos no tiene autoridad política ni moral alguna para juzgar a Estados soberanos ni emitir certificaciones de conducta, refiere el documento divulgado aquí.El comunicado del Minrex reitera que la administración de Donald Trump desconoce el trabajo integral de Cuba en la prevención, enfrentamiento y respuesta a la trata de personas, y pasa por alto la política de tolerancia cero de la mayor de las Antillas frente a ese flagelo.También recordó a Washington que el traslado a terceros países de ciudadanos cubanos para trámites del visado estadounidense, sin garantías de otorgamiento -además de encarecerlos considerablemente- los coloca en situación de vulnerabilidad frente a las bandas criminales dedicadas a la trata de personas.