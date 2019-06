Fustigan en Rusia distorsión por EE.UU. de internacionalismo de Cuba

María Luisa Ramos

La miembro de la Cámara Pública de la Federación de Rusia, Veronica Krasheninnikova, describió hoy las acusaciones de Estados Unidos a Cuba en su informe ''Trata de Personas 2019'' como herramienta adicional para justificar las acciones contra esa isla.El citado infome aprobado por Washington pretende distorsionar el sentido humano, altruista e internacionalista de la ayuda médica que Cuba brinda a decenas de países, al presentar esa acción solidaria como un caso de trata de personas, comentó. Tal maniobra intenta dejar de lado problemas mundiales apremiantes y, lo que es peor, trata de confundir a la opinión pública sobre quién los ocasiona, declaró a Prensa Latina la miembro de la Cámara Pública de la Federación de Rusia.Estados Unidos realiza invasiones, hostigamiento, crea prisiones secretas, donde se aplica la tortura con el permiso del gobierno de ese país y sus agencias, denunció Krasheninnikova al censurar el mencionado informe elaborado por la Casa Blanca.'Las invasiones lideradas por Estados Unidos llevaron a la destrucción de las instituciones y el orden público en muchos países y esto provocó miles de muertos y llevó a la trata de personas y al hambre. Tales son los casos de Libia, Afganistán, Irak, Yemen y otros', recordó.El gobierno norteamericano no tiene el derecho legal de juzgar a ningún país, mucho menos posee el derecho moral de hacer esto, declaró la también conocida politóloga rusa.El informe emitido por el Departamento de Estado el pasado día 20, alega que Cuba 'no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no hace esfuerzos significativos con ese fin'.Al respecto, la exviceministra boliviana de Asuntos Exterioresrechazó aquí de manera rotunda el infome elaborado por Washington y destacó como importante denunciar los intentos de la Casa Blanca de pretender un desmontaje de valores que estuvieron presentes a lo largo de la historia, como son la solidaridad y la labor humanitaria.Cuando Washington acusa a Cuba de someter a 'trabajo forzado' a las misiones médicas lo que hace es intentar reconceptualizar y alterar el significado de la solidaridad y la cooperación, indicó a esta agencia la exvicetitular de Asuntos Exteriores.Una acción noble como la solidaridad con los más necesitados y desamparados no puede ser equiparada con el trabajo forzado, subrayó.Debemos advertir a la comunidad internacional que con este informe, Estados Unidos intentan profundizar su bloqueo a Cuba, comentó Ramos.