Concluye visita gubernamental a occidental provincia cubana de Pinar del Río

La reunión resumen de la visita gubernamental a Pinar del Río comenzó con la participación de 4 vicepresidentes, 10 ministros, 11 viceministros, 6 presidentes de Institutos y entidades nacionales.Durante los dos días de trabajo, Díaz-Canel y los miembros del Consejo de Ministros visitaron nueve de los 11 municipios de la provincia. El abasto de agua, transportación de pasajeros y cargas, autoabastecimiento municipal, control del combustible, desarrollo local y nuevas regulaciones para la vivienda, se analizan en este intercambio.Que tengamos al socialismo en el corazón, que echemos entre todos para alante el país, que desechemos egoísmos y pongamos primero el provecho colectivo, dijo el presidente cubano.Díaz-Canel y miembros del Consejo de Ministros comenzaron la víspera el recorrido por el municipio Sandino de esa provincia donde intercambiaron con productores de cooperativas de créditos y servicios y de producción agropecuaria.Visitaron también una empresa agroforestal, centros pedagógicos y dialogaron con residentes de varias comunidades.Desde su llegada a la presidencia en abril de 2018, el mandatario asumió como parte de su estrategia de trabajo los recorridos gubernamentales por la nación antillana.En esos territorios constata el desarrollo de programas prioritarios cubanos en áreas sociales y económicas, y se reúne con directivos y conversa con pobladores.

Visita a Combinado Lácteo pinareño



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició hoy la segunda jornada de trabajo de la visita gubernamental a la provincia Pinar del Río en el combinado lácteo de la ciudad occidental.



La Presidencia del país caribeño informó vía Twitter que la visita comenzó a tempranas horas en ese lugar caracterizado “por la calidad de su producción con materia prima del territorio” y que mantiene el cumplimiento de su plan.



El Combinado Lácteo produce para el consumo del pueblo, además, se encuentra encadenado con el turismo, la Zona de Desarrollo Mariel y sus proyectos se encaminan al aumento de capacidades y la sustitución de importaciones.



Luego, el jefe de Estado cubano inició un chequeo al Programa de Vivienda en la provincia, que incumple sus planes. Pinar tiene 1 482 subsidios pendientes desde 2012 y más de 9 mil afectaciones provocadas por huracanes.



El mandatario exige trabajar de manera diferente y cambiar los ritmos, informa la periodista Leticia Martínez a través de Twitter.



Insistió en la necesidad de incrementar los ritmos productivos para llegar al punto de que existan viviendas esperando por quienes las necesiten, reporta el periódico Guerrillero.



Díaz-Canel en Pinar del Río: “No vamos a parar”



“No vamos a parar, hay muchos problemas acumulados durante años, que no los resolveremos de un golpe, pero sí tenemos que tratar todos los días de quitarle un pedacito a los problemas”, así aseguró el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al recorrer en la noche de este jueves la ciudad de Pinar del Río, poco después de darse a conocer la noticia sobre la aprobación de nuevas medidas económicas y del incremento salarial.



Ante la expectativa de la población que le aguardó a la salida de cada lugar, el mandatario explicó que las medidas se encaminan a “superar la situación económica que tenemos, recrudecida por la política de los Estados Unidos hacia Cuba, pero eso tampoco nos va a parar jamás”.



Dentro de ellas, dijo, hemos aprobado un incremento salarial en el sector presupuestado, porque el empresarial, con lo que hemos ido haciendo, está en mejores condiciones y gana mejores salarios.



Díaz-Canel comentó que el sector presupuestado es muy amplio. En él están, por ejemplo, maestros, trabajadores de servicios comunales, profesores universitarios, médicos… “Ahora vamos de un salario medio en el sector presupuestado de 400 pesos a 1 067. No es todo lo que vamos a lograr con la reforma salarial, pero damos un primer paso y avanzamos”.



Ahora tenemos que controlar que los precios no se disparen, subrayó, porque lo que queremos con este incremento de salario es que la población tenga mayor poder adquisitivo. “Por lo tanto, tenemos que velar que no suban los precios en el sector estatal, lo cual está controlado, y vamos a discutir también con el sector privado que no pueden subir precios, porque no se les está subiendo ningún servicio”.



El sector no estatal, destacó, es parte de esta sociedad y de esta Revolución. “Si pensamos como país, si todos jugamos el papel que nos corresponde, vamos a mejorar, pero tenemos que quitar los egoísmos y las vanidades”.



Así habló Díaz Canel con los vueltabajeros, durante el recorrido por la ciudad que incluyó el Centro de Documentación e Información Musical “Argeliers León”, donde se conservan valiosas colecciones de fotografías, libros, discos, partituras, revistas, cassettes, royos de pianolas, instrumentos musicales y reproductores de los siglos XIX y XX, entre ellos cajas de música, fonógrafos, tocadiscos y una victrola.



También visitó el Centro de Gestión de Desarrollo Local y conoció del fuerte vínculo entre el gobierno y la Universidad para la gestión del desarrollo local en Pinar del Río; compartió en la Casa de Promociones Musicales “La Sitiera” con la delegación pinareña que participará durante este fin de semana en el IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; y llegó finalmente hasta el Proyecto Picart, de gestión no estatal, donde se ofrecen propuestas gastronómicos, de belleza, impresión y serigrafía, servicios todos con arte, como reza su slogan y pudo comprobar esta noche el Presidente cubano.