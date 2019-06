En Washington se levantan las voces contra el bloqueo a Cuba

Estadounidenses amigos de Cuba exigieron en su país el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene hoy Washington contra la Isla, pese a la oposición de un considerable número de países a esa hostil política.También rechazaron las recientes medidas de la administración del presidente Donald Trump, que desde el último 5 de julio prohibieron a los norteamericanos los viajes educativos grupales pueblo a pueblo para visitar el vecino país. A partir de ese día, cesaron los recorridos en crucero hacia la Mayor de las Antillas, alternativa que se convirtió en la de más rápida expansión en el traslado de norteamericanos a una nación, donde tienen prohibido ir como turistas.Queremos viajar libremente a Cuba, un lugar lleno de gente solidaria, coincidieron James Harris, Netfa Freeman y Deshola Dawkins en un encuentro celebrado anoche bajo el auspicio de la Coalición Metro DC en Solidaridad con la Revolución cubana.Ellos participaron junto a más de 70 compatriotas en la última Brigada Internacional 1 de Mayo, que entre otras actividades, celebró en La Habana el Día de los Trabajadores.Freeman recordó los ataques de las administraciones norteamericanas contra la Revolución cubana, incluidos los planes de la Agencia Central de Inteligencia para terminar la vida de líderes, la guerra económica, numerosos atentados, y la invasión por playa Girón.Sin embargo, Cuba se ha mantenido firme ante todas las formas de subversión, y sigue adelante como ejemplo para muchos en el mundo, expuso.Por otra parte, Dawkins destacó los logros sociales del país antillano y expresó sentirse impresionada por el sistema educacional, el cual es gratis a todos los niveles, ‘hasta para conseguir el doctorado en alguna especialidad’, agregó.Resaltó además el sistema de salud pública, y los esfuerzos cubanos por formar médicos propios y para otros países, entre estos Estados Unidos, bajo los principios de la solidaridad.Dawkins, quien manifestó haber encontrado en Cuba un pueblo muy especial y calificó de inolvidable su primera visita a la isla, recalcó que las sanciones norteamericanas deben terminar.“Manos fuera de Cuba, Manos fuera de Venezuela”, demandó Omari Musa, al frente de la referida coalición, y el reclamo fue respaldado por los presentes en la reunión.El bloqueo estadounidense representa el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país, enfatizó Miguel Fraga, primer secretario de la Embajada cubana en esta capital, quien una vez más agredeció las muestras de apoyo.Recalcó que Cuba no abandona sus principios, carece de miedo ante amenazas de poderosos y cree en el socialismo como sistema para el mejor desarrollo de las personas y la sociedad.Asimismo precisó que su nación mantiene más de 20 mil colaboradores en diversas áreas en Venezuela, pero no soldados como afirman las autoridades norteamericanas.Fraga reiteró que Cuba quiere relaciones normales con Estados Unidos, no ataques, ni presiones, ante su determinación de ser libre e independiente.