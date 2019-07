Tuitazo este jueves para condenar el bloqueo contra Cuba: Creemos en los puentes, no en los muros

La Jiribilla, El Periódico Cubarte, el Noticiero Cultural, la Red En Defensa de la Humanidad y el Ministerio de Cultura convocan este 4 de julio a un tuitazo para condenar la Ley Helms-Burton y el bloqueo contra Cuba, bajo la etiqueta #LlamamientoDelCaribe, #AppealOfTheCaribbean.La convocatoria tiene lugar en el contexto del 39 Festival del Caribe, que quedará inaugurado esta tarde en Santiago de Cuba con la asistencia de artistas y delegados de 28 países. A Cuba y a los países hermanos del Caribe nos unen profundos lazos de amistad e intercambio cultural con el pueblo de los Estados Unidos. Durante siglos, lo más auténtico de la cultura norteamericana, viajó de isla en isla, y de pueblo en pueblo; y fue devuelto de manera enriquecida y transformada en el crisol de nuestras naciones.“Quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos”, escribió Eduardo Galeano, uruguayo y universal. Así que precisamos tener palabras para contar. El Caribe, América, el mundo todo que se une a este espacio mental y del corazón que es también Caribe, se hace presente hoy con sus palabras para contar lo que somos.La ciudad de Santiago de Cuba y la Isla toda abrazan estos días de pensamiento y celebración de la historia de identidad que nos enseña diversos, pero permite fundar los territorios comunes que nos pertenecen.El creador de esta fiesta de abrazos que es el Festival del Caribe en su fuego purificador, Joel James Figarola, nos dijo que no podemos permitir que ningún tipo de bloqueo a nuestro deseo de paz, nos explique y nos defina, pese al daño que nos cause. Por el contrario, él creía que lo que nos debe definir como obligación es la voluntad de resistirnos.La cultura popular y sus grupos portadores, esencia del ser humano, nos privilegia y enriquece. Nos enseña lecciones que vienen de antaño para la conservación del patrimonio del espíritu. Saberlo nos permite entender que sin esa conciencia no existiremos, ni sobreviviremos.Creemos en los puentes y no en los muros. Creemos en los humildes de la Madre Tierra, en los sucesivos nacimientos de los pueblos. Nos sobrecoge el gemido del planeta que sangra, de las tierras nuestras que otros creen propias.Creemos en el valor de la canción que testimonia las batallas; en el mensaje que nos envía un niño masacrado, una especie desaparecida, una persona humillada por su color, su origen, su género, su elección de vida.Desde esa convicción convocamos a los hermanos y hermanas del Caribe, a Nuestra América, y a quienes en el norte de América, al mundo todo, deban y puedan condenar el bloqueo a Cuba, recrudecido ahora con la aplicación del título III de la ley Helms-Burton; convocamos a la solidaridad mundial contra la agresión al pueblo y gobierno legítimo de Venezuela, de Nicaragua y a todos los proyectos sociales que tienen como centro al pueblo, y no a las minorías enriquecidas con la explotación de esos pueblos.No existen, amigos y amigas del mundo, más que seres humanos conviviendo en una casa común, aunque los “enemigos de la belleza” quieran hacernos creer en paredes, muros, separaciones, individualidades, por medio del miedo, apelando a la mentira repetida una y mil veces, a amenazas, incluso a la creencia de que ese “otro”, igual a nosotros, es nuestro enemigo.No es posible amar al captor, al que cree que su riqueza está en nuestro subsuelo y presenta nuestras tradiciones como su folklor de feria; al que construye los muros, reales y virtuales, al que cerca un país, una isla, un sueño, en nombre de su ambición, en nombre de su odio a la idea: “Con todos y para el bien de todos”.No tenemos que entregar nada de lo que es nuestro por derecho, no tenemos que entregar lo conquistado para el bien común. Hagamos sonar los tambores de la paz que son, también, los tambores de la resistencia.Tenemos la palabra que cuenta lo que somos, y debemos decirla cada vez más alto, cada vez en comunión con los otros, para que sea escuchada, respetada y ley, o sea, para que cuente lo que somos.Patria o Muerte. Viviremos y Venceremos.#Cuba #NoALaLeyHelmsBurton #LeyGarrote #CubaEsCultura