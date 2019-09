Presidente del ICAP reitera importancia de campaña por la liberación de Lula

Reviste mucha importancia sumarse a la campaña por la liberación de Luiz Inácio Lula Da Silva, ex presidente de Brasil, por lo que representa y simboliza él como líder emblemático de nuestra América en una lucha contra la judicialización de la política, afirmó en la capital Fernando González Llort, presidente del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP).En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, González Llort, Héroe de la República de Cuba, subrayó que como parte de la campaña internacional solidaria Lula libre, ya, a favor de la excarcelación del también líder del Partido de los Trabajadores, la mayor de las Antillas se unió a la iniciativa a través de diferentes acciones. Mencionó entre estas "la utilización de las redes sociales para crear conciencia de la situación por la que está pasando Lula; de las razones por la cual es una gran injusticia su encarcelamiento y de que forma parte de una ofensiva del imperialismo contra todo lo que signifique gobierno progresista, sea socialista o no, o contribuya a establecer políticas en beneficio de los pueblos", señaló el entrevistado.Acotó que Estados Unidos, los gobiernos y fuerzas de la derecha pretenden llevar a América Latina nuevamente a ser un territorio en que las transnacionales norteamericanas y la política neoliberal imperen.Por tanto, las tareas emprendidas en Cuba y en otros países forman parte de una respuesta a las campañas de tergiversación y manipulación protagonizadas por los medios de comunicación hegemónicos de derecha, que intentan criminalizar y encarcelar a líderes progresistas de izquierda, como es el caso del ex mandatario brasileño."No es solo el tema de Lula, eso lo podemos ver con la persecución que se le está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras políticas de izquierda y la utilización, en general, de los elementos judiciales para perseguir a estos funcionarios y a movimientos de izquierda en general", argumentó González Llort.Por ello, mediante las organizaciones y grupos de solidaridad existentes en muchas naciones, por las redes sociales y por cuantas vías sea posible, se trabaja para ofrecer más información, no solo a naciones de América Latina, sino a todas partes del mundo, con el fin de denunciar la injusta persecución política, judicial y mediática a la que están siendo sometidos el Partido de los Trabajadores y sus líderes.En opinión del Presidente del ICAP "no en todas las regiones del orbe el tema es tan conocido o cercano, como puede ser en la que vivimos; hay otras latitudes donde hay que explicar un poco más, brindar mayor información y argumentar", acotó.Tal cual se ha señalado, con el encarcelamiento de Lula se impidió que el pueblo brasileño votara por su candidato más querido, se ha pretendido encerrar una voz que enarboló la unidad y la integración de Nuestra América, pero a pesar de ello continúa gozando de amplio apoyo popular, simpatía y reconocimiento internacional, como resultado de los éxitos de la gestión de su gobierno, que benefició a las grandes mayorías."El tema se conversa con todas las delegaciones con que nos reunimos, en cada evento en los que participan nuestros funcionarios o los directivos del instituto; un ejemplo de ello fue Nepal, donde estuve recientemente en el Encuentro Intercontinental Asiático de Solidaridad con Cuba, y así se hará en Nigeria, en el correspondiente al continente africano, previsto del 23 al 25 próximos", destacó el Héroe de la República de Cuba."Adonde quiera que vayamos ahí estamos para transmitir información y fomentar la movilización alrededor de este importante asunto", concluyó González Llort.