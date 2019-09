Los cubanos unirán sus firmas al reclamo por el cese de la brutal agresión de EE.UU. contra Venezuela

Desde hoy y hasta el 13 de septiembre se realizará un proceso de recogida de firmas en centros de trabajo y estudio de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Pinar del Río, en respaldo y solidaridad con Venezuela, la Revolución Bolivariana y chavista, la unión cívico-militar de su pueblo y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros.«Los trabajadores cubanos en cada una de estas provincias, en representación de todo el país, plasmaremos nuestras firmas para ratificar el apoyo al Gobierno y pueblo venezolanos, frente a las agresiones de Estados Unidos», declaró a Granma Consuelo Baeza Martín, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). «En centros laborales y educacionales reafirmaremos una vez más nuestra vocación solidaria y nuestro apoyo al hermano país», añadió. ÂLa funcionaria precisó que, como parte de esta jornada solidaria, se efectuarán actos donde se dará lectura a la carta del pueblo venezolano al Secretario General de las Naciones Unidas, se condenará la política agresiva del Gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana y se firmará por los trabajadores una planilla colectiva, la cual incluirá nombres y apellidos, número de carné de identidad y rúbrica de cada uno de los firmantes.Venezuela ha dedicado una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitándole que haga valer el Derecho Internacional y exija el fin de las agresiones estadounidenses.«Excelentísimo Dr. Guterres, nos dirigimos a usted para que, en su carácter de Secretario General de la onu no solo eleve su voz ante la injusta y vil agresión, sino para exigirle que proteja a Venezuela de este insólito crimen, pues los que sucumbirán serán el orden y las leyes internacionales que han mantenido a la humanidad libre de un conflicto planetario.«Es por ello que solicitamos como país miembro, que el sistema de Naciones Unidas exija el cese de esta brutal agresión contra Venezuela y active los mecanismos existentes para la protección del pueblo venezolano, y se garantice el pleno derecho que tienen todos los habitantes de nuestra Patria al desarrollo humano y la vida plena», indica la misiva.Desde el pasado 10 de agosto hasta la fecha, más de diez millones de venezolanos han rubricado dicha carta en las plazas Bolívar del país, a través de la campaña No More Trump! (¡No Más Trump!), en rechazo a las acciones injerencistas y unilaterales del Gobierno estadounidense y del presidente Donald Trump. Las actividades han suscitado el apoyo de la comunidad internacional.Como advirtió el Primer Secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en su discurso del 26 de julio de 2018, «para nosotros, igual que para Venezuela y Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria».