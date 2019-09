Trump despide a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto …”, escribió Trump en el primero de los tuits.“Le pedí a John su renuncia, que me la dieron esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional”, continuó el presidente en un segundo tuit. Los tuits de Trump llegan solo una hora después de que la Casa Blanca informara que Bolton haría una sesión informativa junto con el secretario de Estado Mike Pompeo en la sala de reuniones de la Casa Blanca más tarde este martes.La destitución de Bolton se produjo después de que cada vez se enfrentaba más con Pompeo y otros funcionarios de la administración y se oponía internamente a varios de los movimientos de política exterior del presidente.Inicialmente, Bolton fue contratado debido a su posición dura sobre Irán, apoyando la salida de Trump del acuerdo nuclear con Irán, pero pronto comenzó a chocar con la visión del presidente para la diplomacia en Corea del Norte y más recientemente en Afganistán.Tras los tuits del presidente, Bolton tuiteó que se había ofrecido a renunciar “anoche y el presidente Trump dijo: “Hablemos de esto mañana”.En declaraciones muy breves a periodistas fuera de su oficina, la secretaria de Prensa Stephanie Grisham dijo que “el tuit lo decía todo. No le gustaban muchas de sus políticas. No estaban de acuerdo”.