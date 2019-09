Díaz-Canel: pese a agresividad de EE.UU., Cuba seguirá adelante

Díaz-Canel: pese a agresividad de EE.UU., Cuba seguirá adelanteEl presidente Miguel Díaz-Canel afirmó hoy que, pese al recrudecimiento de la hostilidad del gobierno estadounidense, Cuba cuenta con una estrategia para vencerla y avanzar en su desarrollo económico-social.



La aplicación de medidas unilaterales por Washington ha provocado el retiro de algunas navieras para transportar el combustible hacia el país, expresó Díaz-Canel al informar sobre medidas a adoptar ante la actual coyuntura energética.

Al comparecer en el programa televisivo Mesa Redonda, el mandatario denunció que el plan genocida y criminal del gobierno de Estados Unidos está encaminado a afectar más la calidad de vida de la población, su progreso y hasta sus esperanzas.



Se trata de una situación coyuntural y que no responde a la falta de gestión del Gobierno cubano, sino que tiene que ver con la agresividad de Estados Unidos, puntualizó el jefe de Estado.



De acuerdo con el presidente, este escenario obliga a adoptar medidas coyunturales para minimizar el impacto de los servicios básicos a la población, potenciar el ahorro de los portadores energéticos y limitar el uso del combustible.



Por la agresividad de las medidas del imperialismo norteamericano no se logró en estos días que el mecanismo de arribo de buques al país permitiera una continuidad de abastecimiento, lo cual es una situación coyuntural, complementó.



En ese sentido, añadió Díaz-Canel, se pueden ocasionar tensiones en la distribución de algunos productos, en el transporte obrero y en la generación eléctrica.



Estados Unidos no logrará su propósito de desalentar al pueblo, aseguró el mandatario al hacer un llamado a fortalecer el sentido periótico de unidad nacional, fomentar el ahorro como práctica de vida y enfrentar con rigor el desvío de recursos.



Al ser interrogado sobre si la actual situación vaticina un nuevo período especial como el de los años 90 del pasado siglo, el mandatario dijo que no.



No estamos en período especial porque hoy contamos con fortalezas que antes no existían. Es un escenario completamente distinto y tenemos una estrategia de desarrollo económico y social, esclareció.



Díaz-Canel llamó a la austeridad y al ahorro, y explicó que el país está inmerso en la conceptualización de su modelo económico y social, y aprobó una nueva Constitución, en pos de construir una Cuba para el presente y el futuro.



Hoy contamos con una producción nacional de combustible que garantiza el 47 por ciento de la generación eléctrica, lo cual no existía en la década de 1990, lo que constituye una fortaleza del país, subrayó.



Citó que el desarrollo del turismo, así como alianzas económicas y comerciales importantes, la exportación de servicios médicos, el crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo del sector no estatal son aspectos positivos de cara a un futuro mejor.



Miembros del Consejo de Ministros participan en el programa televisivo, en el cual comparecen además los titulares de Energía y Minas, Raúl García; de Transporte, Eduardo Rodríguez, y de Economía y Planificación, Alejandro Gil.