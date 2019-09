Cubanos atentos a medidas ante coyuntura energética

Cubanos atentos a medidas ante coyuntura energéticaLos cubanos están hoy atentos a la información sobre medidas gubernamentales para afrontar una adversa coyuntura energética nacional vinculada directamente al bloqueo de Estados Unidos.



Al respecto el presidente Miguel Díaz-Canel, junto al Consejo de Ministros, comparecerá hoy nuevamente en el programa televisivo Mesa Redonda, en el que la víspera adelantó decisiones para enfrentar la escasez de algunos combustibles debido al reforzamiento del cerco económico, financiero y comercial de Washington.

En la ocasión denunció la aplicación de medidas unilaterales de la Casa Blanca y amenazas a navieras y empresas aseguradoras relacionadas con el suministro de combustible a la isla. Ello impidió en los últimos días que el mecanismo de arribo de buques al país permitiera una continuidad de abastecimiento, lo cual es una situación coyuntural ajena al desempeño del gobierno cubano, insistió.



Calificó como genocida y criminal el propósito de la administración Trump de hacer difícil la vida de los cubanos, en el afán de provocar un estallido social.



Quieren complejizar el entramado social para arrancarnos concesiones políticas, apuntó.



De acuerdo con el presidente, este escenario obliga a adoptar medidas coyunturales para minimizar el impacto de los servicios básicos a la población, potenciar el ahorro de los portadores energéticos y limitar el uso del combustible.



En ese sentido, añadió, pueden ocurrir tensiones en la distribución de algunos productos, en el transporte público y en la generación eléctrica.



Plan contra plan, apuntó respecto a la estrategia implementada para minimizar las afectaciones a la población, la que fue convocada a fortalecer el sentido patriótico de unidad nacional, fomentar el ahorro como práctica de vida y enfrentar con rigor el desvío de recursos.



Al ser interrogado sobre si la actual situación vaticina un nuevo período especial como el de los años 90 del pasado siglo, el mandatario dijo que no.



No estamos en período especial porque hoy contamos con fortalezas que antes no existían. Es un escenario completamente distinto y tenemos una estrategia de desarrollo económico y social, esclareció.



Al respecto mencionó el desarrollo y aporte del turismo en la isla, con más de 70 mil habitaciones.



También la exportación de servicios médicos, el crecimiento de la inversión extranjera y la existencia de un sector no estatal con importante y creciente aportación económica.



Mencionó asimismo la diversificación de las relaciones comerciales con fuertes nexos con Europa, Venezuela, Rusia y China, entre otros socios.



Hoy contamos con una producción nacional de combustible que garantiza el 40 por ciento de la generación eléctrica, lo cual no existía en la década de 1990 y constituye una fortaleza del país, subrayó.



Junto al gobernante caribeño volverán a comparecer hoy en la radio y la televisión los titulares de Energía y Minas, Raúl García; de Transporte, Eduardo Rodríguez, y de Economía y Planificación, Alejandro Gil.



La víspera Gil adelantó que serán relantizadas de manera temporal algunas inversiones que son altas consumidoras de diésel, combustible del cual no entrará ningún tanquero a puerto cubano hasta el 14 de septiembre.



Al reiterar que las medidas que hoy serán particularizadas y explicadas a la ciudadanía resultan temporales, el presidente Díaz-Canel aseguró que el suministro de componentes energéticos para octubre ya está negociado.