Cuba plantea que uso de la mentira caracteriza gestión de Trump

El uso de la mentira caracteriza la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en un mensaje en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.'Inadmisibles acusaciones Pdte Trump vs #Cuba y Venezuela. Uso de la mentira caracteriza su gestión. Monroista y macartista. Habla como un emperador. 158 congresistas piden su impeachment. Trata de distraer al mundo y a estadounidenses. Aburrido, no compite con Greta Thungber #UNGA', escribió el titular cubano al valorar el discurso del mandatario en la ONU. Trump, segundo orador en el debate general, repitió sus ataques contra países que considera una amenaza para los intereses norteamericanos y volvió a promover su agenda de 'Estados Unidos primero'.Asimismo desplegó su hostilidad contra naciones que no entran dentro del modelo de 'democracia' de Washington ni aceptan las presiones de su Gobierno, como Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela.El gobernante mostró nuevamente la injerencia en los asuntos internos de países de América Latina al decir que espera ver el día en que la 'democracia sea restaurada' en Venezuela, y atacar además a Cuba y Nicaragua, y al socialismo.Cabe recordar sus palabras en la 73 Asamblea General cuando dijo: 'Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no le dirán cómo vivir, trabajar o rendir culto. Solo te pedimos que honres nuestra soberanía a cambio'.