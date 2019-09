Nuestro pueblo resiste y triunfa, afirma Díaz- Canel

Nuestro pueblo resiste y triunfa ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por EE.UU. contra Cuba, afirmó hoy en su cuenta en Twitter, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.El mensaje del mandatario precisa que el gobierno de los Estados Unidos aplica una política brutal y genocida de endurecimiento del bloqueo y la persecución financiera, además obstaculiza el arribo de combustible a Cuba. Nuestro pueblo resiste y triunfa. En tal sentido recuerda las palabras de Fidel, cuando señaló: "Los cubanos no han querido otra cosa sino que sean suyas las determinaciones que guían su conducta; ¡que sea suya, y suya solo la bandera de la estrella solitaria que ondea en nuestra patria!”.Díaz- Canel enlaza su comentario en la red social con el artículo publicado hoy en el diario Granma, titulado No es nueva la obsesión de Estados Unidos para que no llegue a Cuba combustible. La historia se repite.Dicho comentario recuerda como desde los años 90 del siglo pasado la administración del entonces presidente George Bush se esforzaba por cortar los suministros a Cuba y en tal sentido pone el ejemplo del buque Hermann, que fue detenido cuando viajaba hacia la isla.