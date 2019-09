Cuba desbroza en la ONU su camino en la lucha contra el bloqueo

La delegación cubana al segmento de alto nivel del 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU inicia hoy el tercer día de una intensa actividad diplomática encaminada como objetivo final al rechazo por esa instancia del bloqueo de Estados Unidos contra el país caribeño.Según el portal Cubaminrex, el Canciller del país caribeño y jefe de esa representación, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó en un discurso en la reunión sobre cobertura universal de salud los avances cubanos en ese campo. Para obtener esos resultados, explicó, no sólo enfrentamos los retos que nos impone nuestra condición de pequeño país en desarrollo, sino además el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por casi 60 años, y que hoy se recrudece.El jefe de la diplomacia cubana denunció que el injusto orden internacional y el sistema capitalista consideran la salud pública como una mercancía y no como un derecho.“La preocupante situación actual en materia de cobertura universal de salud, solo podrá ser revertida mediante la voluntad política y la acción concertada de la comunidad internacional, expresó el Ministro cubano.Rodríguez Parrilla recordó cómo la experiencia cubana demuestra que, cuando hay suficiente voluntad política, es posible construir en este importante sector un sistema público, único, gratuito y accesible para el ciento de la población por ciento de la población.Recordó el Ministro que, al cierre de 2018, Cuba registró una esperanza de vida de más de 78 años y una tasa de mortalidad infantil de 4 por cada mil nacidos vivos, así como un nivel inmunitario del 98 por ciento, con 14 enfermedades infecciosas erradicadas, 9 que no constituían problemas de salud y 29 enfermedades transmisibles controladas.Sobre la Cumbre de Acción Climática, el Canciller cubano expresó que se mantuvo atento a sus debates y subrayó que es preocupante el acelerado agravamiento de las condiciones medioambientales globales.Ahora que el planeta se acerca peligrosamente a su punto de no retorno, subrayó el Ministro, se requieren acciones urgentes y compromisos más ambiciosos, en primer lugar, de los países desarrollados.También en el marco de este 74 Período de Sesiones de la Asamblea General, el Canciller participó en el XIX Consejo Político del ALBA-TCP, cuya declaración final denuncia la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales por parte d Washington contra el pueblo cubano.La organización integracionista deploró la expulsión de dos diplomáticos cubanos ante la ONU por parte del Departamento de Estado el 19 de septiembre de 2019 denunció la imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales estadounidenses contra La Habana.El texto cita algunas de esas formas de presión, como la limitación del envío de remesas; la restricción de las transacciones bancarias, la prohibición de viajes grupales educativos a Cuba y acciones de bloqueo no convencionales contra el suministro de combustibles.Según el ALBA-TCP, del cual Cuba es miembro activo, “esta política supremacista de agresión tiene como único objetivo generar una escalada diplomática que conlleve al cierre de las Embajadas en ambos países, así como continuar endureciendo el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba”.El texto reitera la vocación pacifista del organismo integrador, a través de la promoción de la cultura y el derecho a la paz y rechaza cualquier iniciativa que vaya en contra de dichos principios y ponga en riesgo la estabilidad de la región.Otros capítulos protagónicos del canciller en este foro fueron sus reuniones con colegas de países como Perú, Costa de Marfil, Georgia, Camerún, Djibouti y Noruega; y su rechazo este martes mediante sendos mensajes en Twitter contra diatribas anticubanas por parte de los presidentes de Brasil y de Estados Unidos.Rodríguez Parrilla calificó de “calumnias” las declaraciones del gobernante brasileño Jair Bolsonaro, quien criticó el programa Más Médicos, a través del cual galenos cubanos llegaron a los lugares más recónditos del gigante sudamericano para prestar asistencia a comunidades vulnerables y desatendidas.“Está delirando y anhela los tiempos de la dictadura militar. Más bien debería ocuparse de la corrupción de su sistema de justicia, gobierno y familia. Es el campeón del aumento de la desigualdad en Brasil”, escribió el titular cubano en su cuenta oficial en Twitter.El gobernante brasileño también lanzó fuertes ataques contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela, y el sistema socialista elegido por esos pueblos.De acuerdo con Prensa Latina, en contraposición a los cuestionamientos de Bolsonaro, numerosos países destacaron en la reunión el papel de la mayor de las Antillas en esa esfera y su solidaridad con otras naciones.El presidente de Palau, Thomas Remengesau, agradeció el apoyo de La Habana y reconoció a su gobierno como uno de los que encabeza la cobertura primaria universal de salud, mientras el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, destacó la contribución de la misión médica de Cuba en su país.La exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud y miembro del grupo de consejeros The Elders, resaltó los logros de Cuba en la atención primaria, en tanto el ministro de Salud de Islas Salomón, Kaitu'u Tautai Angikimua, agradeció el apoyo de médicos de la isla caribeña.También se expresó en similares términos el titular de esa cartera en Venezuela, Carlos Alvarado, quien recalcó el apoyo de Cuba a la nación suramericana, a pesar del bloqueo y las medidas coercitivas contra la isla.Agencias de la ONU como la OMS destacaron muchas veces a la nación antillana por sus altos indicadores en ese sector, en especial su sistema de atención primaria.Otra escaramuza diplomática del jefe de la diplomacia cubana fue su enfrentamiento también por Twitter con el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, segundo orador en el debate general, quien repitió sus ataques contra países como Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela, a los que considera una amenaza para los intereses estadounidenses.“El uso de la mentira caracteriza la gestión del presidente de Estados Unidos. Inadmisibles acusaciones Pdte Trump vs #Cuba y Venezuela. Uso de la mentira caracteriza su gestión”, expresa el texto y añade: “Monroista y macartista. Habla como un emperador. 158 congresistas piden su impeachment. Trata de distraer al mundo y a estadounidenses. Aburrido, no compite con Greta Thungber #UNGA”.