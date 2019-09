Arreaza denuncia en Mnoal ataques contra delegación venezolana en ONU

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció hoy las maniobras que intentan impugnar las credenciales de la delegación de su país ante la ONU, lo cual vulnera la Carta de esa organización multilateral.Tales acciones pretenden ser ensayadas mañana, alertó en reunión del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) celebrada al margen del segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Un grupo de Estados pretende instrumentalizar la ONU como un arma de intervención, enfatizó el canciller.Con el valioso apoyo de los miembros del Mnoal, sé que venceremos juntos esta nueva arremetida que puede sentar un precedente con el fin de permitir a terceros desconocer la voluntad de un pueblo de elegir a su Gobierno, subrayó el canciller venezolano.Arreaza resaltó que continuamente Estados Unidos amenaza con el uso de la fuerza al decir que todas las opciones contra Venezuela están sobre la mesa. Washington quiere suplantar el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de protección de la paz y la seguridad, y buscan un cambio de Gobierno por la fuerza, advirtió.Venezuela es víctima del bloqueo económico, comercial y financiero que ha cortado la entrada de miles de millones de dolares a nuestro pais, agregó. Son vidas humanas las que se pierden al no poder lograr la importación de alimentos, medicinas, insumos y repuestos, lamentó.La declaración de Nueva York del 2019 recién aprobada este jueves por el Mnoal, rechaza tales acciones y reitera su apoyo a la defensa de los principios de soberanía e independencia, así como el de no intervención en los asuntos internos de los Estados, agregó el jefe de la diplomacia venezolana.En nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del pueblo de mi país agradecemos el apoyo y la solidaridad de ustedes en el Mnoal, destacó.La Carta de la ONU prohíbe la guerra como un instrumento de la política exterior, recordó, este documento que es jurídicamente vinculante para todos sus signatarios recoge la igualdad soberana de los Estados y la abstención del uso o la amenaza del uso dela fuerza.Pero ahora vemos cómo los detractores del multilateralismo pretenden socavar tales pilares y los postulados que dieron vida al Mnoal, denunció.La naturaleza de los conflictos en la actualidad ha cambiado, y ya no hacen falta bayonetas, hay otras numerosas formas de hacer la guerra contra países soberanos: la explotación de la economía, las finanzas, por medio del mal uso de la tecnología, y la intervención en asuntos internos, entre otros, detalló Arreaza.Todo ello tiene un efecto pernicioso sobre nuestros países, y viola la Carta de la ONU y el derecho internacional, insistió.Para finalizar, reiteró la solidaridad de Venezuela con Cuba, Irán y la República Popular Democrática de Corea, que son sujetos de distintas modalidades de guerra no convencional por medio de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos.