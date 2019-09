Díaz-Canel chequea medidas en el centro del país ante actual situación energética

Díaz-Canel chequea medidas en el centro del país ante actual situación energéticaPara dar continuidad al chequeo de la implementación de medidas para enfrentar la situación energética en el país, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una visita a provincias del centro del país, acompañado de otros miembros del Consejo de Ministros.



La delegación está integrada además por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En la reunión de trabajo con las principales autoridades gubernamentales y partidistas de Sancti Spíritus, el dignatario conoció y evaluó las medidas implementadas en el territorio para mitigar los efectos de la baja disponibilidad de combustible que se viene experimentando desde la segunda decena de septiembre.



Según la cuenta Presidencia Cuba en la red social Twitter, Díaz-Canel se refirióÂÂ a la necesaria preparación ideológica de los cuadros, para entender el origen de la situación que enfrenta el país, provocada por la hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos hacia la Revolución cubana.



“Si no se entiende que la situación actual tiene su origen en la creciente agresividad de los EE.UU. hacia Cuba, no se podrá ´echar el extra, pensar distinto, convocar para defender nuestra soberanía y dignidad´”, enfatizó.



Entre las esferas del acontecer socioeconómico que desde el pasado día 12 sufren limitaciones −aunque no son las únicas afectadas− están el transporte, la producción de alimentos, la higiene comunal, la agricultura, el abasto de agua, la Educación, la Salud y el suministro eléctrico.



Sobre la estrategia implementada estas dos últimas semanas en cada uno de esos sectores, el Presidente cubano recibió un pormenorizado informe brindado por Teresita Romero Rodríguez, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular.



La búsqueda de alternativas para la distribución de alimentos, incluido el trasiego de la leche; el incremento de las pesquerías en la presa Zaza, actualmente con muy bajos niveles de agua almacenada; el rescate de hornos que puedan trabajar con leña, el reajuste de algunos horarios en los servicios y la garantía de la atención sanitaria priorizada, figuran entre las medidas adoptadas en Sancti Spíritus.



En Villa Clara ningún servicio vital se ha paralizado



Como parte del recorrido, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros encabezó una reunión similar en Villa Clara, donde recibió una pormenorizada explicación por Alberto López Díaz, presidente del Gobierno en el territorio.



La autoridad gubernamental detalló que en esta quincena se han ahorrado 609 toneladas de diésel, lo que equivale al consumo de 10 mil 969 viviendas durante los 30 días del mes. Hasta la fecha, se han realizado mil 787 inspecciones por los especialistas de la Onure (Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía) y la Empresa Eléctrica a los mayores consumidores del sector estatal.



“Ningún servicio vital se ha paralizado pues se han ido adoptando las medidas en correspondencia con cada momento de la cambiante situación, y se evalúan todas las decisiones de manera colegiada en los Consejos Energéticos que a diario se efectúan a las 6:30 de la mañana”.



Significó López Díaz que se han tomado muy en cuenta los estados de opinión, quejas y criterios de la población. Se ha perfeccionado el funcionamiento del grupo de enfrentamiento a las ilegalidades de la provincia y se han reforzado las Oficinas de Atención a la Población, con horarios extendidos.



También han sido habilitados números de teléfono y correos electrónicos para denuncias y quejas ante situaciones que irriten al pueblo.



El director de Transporte de Villa Clara, Héctor Amador González, explicó que en estos momentos hay más conciencia y se han aprovechado alternativas. Se transportan más de 68 mil villaclareños diariamente y más de 20 mil en Santa Clara. Los transportistas privados han apoyado el traslado de pasajeros, enfermos y estudiantes. La canasta básica se distribuye ahora con menos combustible y también los productos de la gastronomía.



Por su parte, el delegado de la Agricultura, Hector Luis Torna, valoró que la integración ha permitido cumplir las demandas. Se han distribuido el huevo, y las producciones de Acopio salen del campo por transporte de las propias formas productivas.



Dijo que se trabaja duro en la siembra de papa, tomate y otros productos, y que existen atrasos en la producción de maíz, pero no se renuncia a cumplir el plan. El ganado tiene asegurada el agua y el alimentos, y la leche para la población está asegurada.



Cienfuegos se convirtió esta jornada en el tercer punto de parada del Presidente cubano, quien completa en esa provincia el ciclo de visitas iniciado por La Habana el 13 de septiembre último, para evaluar la implementación de las medidas adoptadas para enfrentar la contingencia energética que vive el país.



Díaz-Canel sostuvo en el teatro de la Universidad Médica Raúl Dorticós Torrado, de la centrosureña ciudad, un intercambio con las principales autoridades de la provincia y directivos de las empresas más importantes del territorio.



En contexto:

En sendas comparecencias en el espacio televisivo Mesa Redonda, el 11 y 12 de septiembre últimos, Díaz-Canel explicó detalles de la situación generada por la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, que ha recrudecido sus acciones para impedir la entrada de combustibles al país.



Entonces, el Jefe de Estado subrayó que la medida más recurrente en los últimos tiempos ha sido la persecución a navieras y agencias aseguradoras para que no negocien con Cuba, además de otros tipos de presiones para que el crudo procedente de naciones que comercian con el archipiélago no logre llegar a sus puertos.



Días atrás, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros visitó, con idéntico propósito las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila y Camagüey.



En ese último territorio, aseveró que ante la situación económica actual, particularmente con el desabastecimiento de combustible,“la mejor respuesta la ha dado el pueblo”.



Durante su recorrido por el Oriente, destacó también la comprensión, el apoyo y la disposición de los cubanos en la búsqueda de soluciones. “Seguiremos pensando como país, seguiremos avanzando con la voluntad de resistir creando”, dijo en una de sus comparecencias en la Mesa Redonda, en alusión a la determinación de los cubanos de no rendirse jamás.