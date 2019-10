"La política no debería ser un problema cuando se trate de la salud", afirma congresista estadounidense en La Habana

alt

La doctora Marcia Cobas Ruiz, viceministra de salud, recibió hoy miércoles a una delegación de 24 estadounidenses, encabezada por Rosa Luisa DeLauro, representante de los Estados Unidos para el tercer distrito del Congreso de Connecticut y miembro del Partido Demócrata, y por William DeLahunt, presidente de la firma consultora política DeLahunt y congresista demócrata de Massachusetts.En el encuentro la viceministra abordó los principales resultados del Sistema Nacional de Salud y de la colaboración médica internacional, así como el trabajo que realizan estos médicos que cumplen misiones internacionalistas en 65 países. DeLauro agradeció la posibilidad de este encuentro, así como la formación y preparación que Cuba realiza a médicos norteamericanos a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina.“Estamos interesados en dos cosas: escuchar y aprender de todo el maravilloso trabajo que ustedes hacen”, afirmó.Esta congresista compartió que es sobreviviente de un cáncer, por lo que está interesada en ampliar las investigaciones sobre ese tema, y otras enfermedades como la diabetes. La Dra. Maria Caridad Rubio, directora Nacional del Programa de Control del Cáncer, presentó a la delegación las principales líneas de trabajo de este programa en la Isla.Cuba cuenta con dos Memorandos de Entendimiento firmados en 2016 entre el Minsitro de Salud cubano de ese año, Dr. Roberto Morales Ojeda y la Secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en aquel entonces Sylvia Burwell, para la colaboración entre ambos países en el área del control, investigación, vigilancia, seguimiento y evaluación del cáncer.Según informó el Dr. Néstor Marimon, director Nacional de Relaciones Internacionales del MINSAP, luego de la firma de estos memorandos se realizaron disímiles acciones de cooperación e intercambios de delegaciones y especialistas relacionadas al tema del cáncer. Sin embargo, a partir del 2017, con la nueva administración de los Estados Unidos, estos intercambios fueron paralizados. Al respectó el Dr. Marimón expresó:"Nosotros, a pesar de este otro gobierno con su política agresiva hacia Cuba, nos mantuvimos y nos mantenemos con la voluntad de cooperar y potenciar los intercambios entre ambas naciones".A pesar de estas políticas, se continúa avanzando en la introducción de la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón, lo que no ha podido suceder con el Heberprot- P, medicamento novedoso y único prescrito para la terapia de la úlcera del pie diabético, al cual la población norteamericana no tiene acceso.La congresista afirmó que desde el Congreso podían trabajar para ampliar los intercambios entre los dos países: “Es un tema que nos llevaremos y trabajaremos en ello”.Marcia Cobas informó sobre la política agresiva hacia Cuba, y en especial hacia el sector de la salud y la colaboración médica internacional que lleva a cabo la actual administración de los Estados Unidos. La viceministra puntualizó, en cuanto a las calumnias que ha expresado este país sobre la cooperación médica cubana:Nuestros médicos que cumplen misiones internacionalistas se mantienen como trabajadores del sistema de salud cubano y reciben su salario en Cuba como tal. El principio de voluntariedad es el requisito fundamental para cumplir estas misiones.Marcia Cobas refirió además que otro ejemplo de esta política hostil fue la negativa de visado a la delegación cubana, que encabezada por el Ministro de Salud José Angel Portal Miranda, se disponía a participar en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el cual Cuba es país miembro.Al respecto la delegación norteamericana se sintió apenada. DeLauro se mostró preocupada por dicha política, en especial después de vivir los avances en las relaciones bilaterales, alcanzados bajo la administración del presidente estadounidense Barack Obama.A pesar de la histórica política injerencista de los Estados Unidos hacia Cuba, ambas naciones han intentado contribuir a la salud de los pueblos. El Dr. Jorge Delgado Bustillo, Director de la Unidad Central de Cooperación Médica expresó:En Port Loko, Sierra Leona, un grupo de 60 médicos cubanos y 40 médicos estadounidenses trabajaban juntos en la lucha contra el ébola, como ejemplo de lo que ambas naciones pueden hacer juntas por la salud universal.Al concluir el encuentro la Dra. Marcia Cobas preguntó sobre cómo el congreso podría influir para disminuir los efectos de la política agresiva hacia Cuba, a lo que DeLauro afirmó:"La política no debería ser un problema cuando se trate de un sector como la salud, cuando se trate de salvar vidas, y nosotros continuaremos trabajando en esto."