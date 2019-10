Participa canciller cubano en reunión ministerial de los MNOAL en Bakú

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, arribó a Bakú, capital de Azerbaiján para participar en la Reunión Ministerial que precede la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), a la que asistirá el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.En su cuenta de Twitter, el canciller cubano ratificó el compromiso de la isla con el #MNOAL como mecanismo de concertación política de los países del Sur y denunció el recrudecimiento de la hostilidad de Washington contra la Habana, especialmente la activación el título III de la Ley Helms -Burton. Rodríguez denunció así mismo la proliferación de las guerras de rapiña y la carrera armamentista y se intensifican las guerras no convencionales, los actos de agresión, las sanciones unilaterales, la manipulación y politización de los Derechos Humanos y el irrespeto por el derecho a la libre determinación de los pueblos.La reunión ministerial previa a la XVIII Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) inicia hoy en la capital azerbaiyana.Serán los cancilleres quienes dejen lista la agenda y documentos de los mandatarios que representarán a las 120 naciones integrantes del Movimiento, luego del trabajo previo de funcionarios de esos países.Hoy será una jornada de debates y búsqueda de consensos sobre diversas problemáticas que afectan al mundo y a los países No Alineados, uno de cuyos principios es el derecho a la soberanía y autodeterminación de los países.Cuba presidió el Mnoal en dos ocasiones y acogió la VI Cumbre en 1979 y la XIV en el 2006, ambas efectuadas en el Palacio de Convenciones de La Habana, construido precisamente para acoger la primera de esas citas.Actualmente Venezuela encabeza el Mnoal desde 2016 y entregará el mandato a Azerbaiyán.