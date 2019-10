Felicita Raúl Castro a las Milicias Nacionales Revolucionarias por su aniversario 60

El general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), felicitó hoy en esta capital a las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) con motivo del aniversario 60 de su fundación.Cuando se incrementan las amenazas contra la Patria, esta memorable fecha debe servir también para intensificar la preparación en todos los órdenes, llamó la atención Raúl en su mensaje, leído en el acto político cultural por la efeméride. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC, encabezó el encuentro en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto a Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y otros invitados, entre ellos jefes principales de las FAR y del Ministerio del Interior, fundadores de las MNR, y unidades de las Milicias de Tropas Territoriales que defienden la capital.Machado Ventura recibió, de manos del General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR, un diploma de reconocimiento a Raúl por su condición de fundador del MINFAR, asaltante del Cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y su obra maestra, la creación del Segundo Frente Oriental Frank País.El segundo secretario del PCC aseguró en su discurso que constituye para el pueblo un momento de especial simbolismo conmemorar tres acontecimientos vinculados a la supervivencia y consolidación de la Revolución Cubana y de la historia de héroes y mártires.Mencionó las seis décadas de la creación del Ministerio de las FAR, el 16 de octubre de 1959, y la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos, el 28 de octubre de 1959, y calificó ese año como uno de los más convulsos del naciente proceso revolucionario, contra el cual el imperialismo no demoró en diseñar planes subversivos y hechos contrarrevolucionarios, recordó. ÂLas constantes agresiones internas y externas, agregó, obligaron a la nación a su preparación y así comenzó el proceso de desarrollo de las milicias, integradas por obreros, campesinos, estudiantes y de otros sectores que reclamaban armas para la defensa de sus conquistas socio-económicas, que contó con el talento organizativo y la capacidad estratégica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.Exhortó a que el próximo 28 de octubre se rinda homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos en patriótica peregrinación, cuando la Patria se encuentra amenazada por el imperialismo estadounidense más agresivo que nunca por el recrudecimiento del bloqueo.