Publican nuevas normas jurídicas para cooperativas no agropecuarias

Como parte del perfeccionamiento del proceso experimental de creación de Cooperativas No Agropecuarias (CNA), la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó las nuevas normas jurídicas que buscan el avance escalonado y coherente de esta forma de propiedad, según informó ACN.Yovana Vega Mato, miembro de la Comisión permanente para la implementación y desarrollo de los Lineamientos, explicó que el proceso se encuentra en la etapa de consolidación de la gestión de las estructuras ya existentes- en total 398- luego de una evaluación de su marcha e identificación de aspectos positivos, indisciplinas y violaciones de lo establecido. Señaló, además, que en la actual fase- penúltima y seguida por la evaluación final para la generalización- no se crearán nuevas cooperativas, y se concentrarán en propiciar un mayor impacto de las actividades que se desarrollan a escala territorial, así como en fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.Entre las novedades que entrarán en vigor en noviembre próximo, se incluye como nuevo principio la educación y formación de los socios, y se establece la obligatoriedad de crear un fondo proveniente de las utilidades para su financiamiento, explicó.

Nuevas normas jurídicas que actualizan y perfeccionan la legislación sobre las cooperativas no agropecuarias



Los socios tienen como principal contribución su trabajo personal, y se fomenta la relación de la cooperativa con el territorio donde está ubicada, lo cual no impide la comercialización de sus productos o servicios a entidades radicadas en otras zonas, sino la existencia de sucursales, delegaciones o representantes en diferentes áreas, argumentó Vega Mato.



Asimismo, comentó que tendrán alcance nacional las actividades de reparación y mantenimiento de máquinas para confecciones textiles, equipos tecnológicos, de pesaje, de climatización y refrigeración, boleras y carpintería de aluminio. Y, en el caso de la construcción, mantiene el alcance territorial actual y se faculta al titular del sector para autorizar excepcionalmente operaciones fuera del territorio.



La funcionaria destacó que aparece la figura de «socio a prueba», la cual posibilita evaluar las capacidades y cualidades del trabajador por un período de hasta nueve meses.



Igualmente, se fijan rangos para el crecimiento de los socios –excepto las cooperativas de la construcción-, según la cantidad existente en el momento de entrada en vigor de la norma: las de menos de 10, podrán duplicar la cifra; entre 11 y 50, podrán crecer hasta el 50 por ciento; entre 51 y 100, hasta el 20 por ciento; y de 101 en adelante, hasta el 10 por ciento.



También se establece como principio de retribución la existencia de un límite máximo de tres veces entre el socio que más ingresos percibe y el de menos, y se amplía de uno a tres años el término para negociar bonificaciones o exenciones del pago de arrendamiento de inmuebles, cuando la cooperativa asume su reparación.



Vega Mato aseveró que, ante la detección de problemas o deficiencias en la gestión de una CNA, se podrá suspender las operaciones de manera temporal por un plazo máximo de seis meses.



Las normas exponen las precisiones para la extinción y disolución de las cooperativas, detallándose los pasos a seguir, las responsabilidades y derechos de todos los involucrados, lo que permite mayor claridad en este proceso, manifestó.



En cuanto a los precios de venta, Vega Mato explicó que serán determinados por las cooperativas, según la oferta y la demanda, con excepción de los regulados centralmente; no obstante, los Consejos de la Administración Provincial pueden aprobar costos fijos o máximos, según las características de cada territorio, previa conciliación.



Pareció que se flexibiliza la venta por entidades estatales a las CNA de los excedentes de las producciones, los sobrecumplimientos del encargo estatal y las inejecuciones de las producciones planificadas, a los precios establecidos, siempre que no generen subsidios del Presupuesto del Estado.



Las normas establecen la aplicación del impuesto sobre los ingresos personales a los trabajadores asalariados contratados, el cual se pagará por el total de las remuneraciones obtenidas a partir de dos mil 500 pesos mensuales, mediante el sistema de retenciones.



El proceso experimental de creación de cooperativas no agropecuarias comenzó en 2013 con el surgimiento de las primeras 126, y actualmente existen cerca de 400 con más de 17 mil socios y una representación en 10 sectores de la economía.