Sindicatos convocan a Paro Nacional en Chile

Como parte de la revuelta social que hoy cumple tres semanas, dirigentes de importantes sindicatos convocaron a un Paro Nacional para el próximo martes en rechazo a medidas anunciadas por el gobierno, que consideran insuficientes.Así lo anunció un Comité de Huelga Nacional, integrado por sindicatos de los sectores portuario, minería, construcción, industria, comercio, educación, salud, agricultura y servicios públicos, con el respaldo de la Mesa de Unidad Social que aglutina a más de 70 organizaciones de todo tipo. En rueda de prensa en esta capital, Horacio Fuentes, presidente de Industrial Chile Constramet, dijo que los trabajadores no se han quedado al margen de los procesos que impulsa el conjunto de la sociedad por un Chile mejor y aseguró que el modelo económico imperante tiene una deuda enorme con la clase trabajadora.Alejandro Lilis, de la Unión de Portuarios de Chile, respaldó la convocatoria a huelga general y llamó a la sociedad a sumarse ese día para impulsar los cambios reales que necesita el país.Por su parte, Richard Aránguiz, vocero de la Unión Minera, consideró importante que la población continúe manifestándose y puntualizó como una de las grandes demandas la realización de una Asamblea Constituyente.Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial, su presidente, Jorge Hernández consideró un hecho hístórico la unidad lograda entre los empleados de los sectores público y privado y consideró que la consigna Chile despertó debe revertirse en el logro de cambios reales.Añadió que gran parte de las demandas del pueblo, pasan por transformaciones del mundo laboral, como negociación colectiva, un salario mínimo de 500 mil pesos líquido, y no 350 mil con un bono del Estado que no resuelve el problema.Por su parte, Juan Moreno, encargado del Consejo Ramal del Comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló que 'si no hablamos de salarios dignos, de pensiones dignas, Chile no va a cambiar'.