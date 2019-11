Atletas de Cuba dominan edición 33 de maratón de La Habana

Yuvisleivis Castillo y Alien Reyes, ambos de Cuba, lucieron hoy amplias zancadas y capacidad de resistencia en la edición 33 de la maratón de La Habana, tras dominar los 42.195 kilómetros entre mujeres y hombres, respectivamente.Castillo, lugar 15 en la prueba de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, detuvo los cronómetros en dos horas, 53 minutos y cinco segundos para mejorar ligeramente la marca del año pasado (2:53.51), cuando también brilló en la calles de la capital de la isla. 'No pude dormir durante toda la noche', dijo la ganadora luego de cruzar la línea de meta ubicada en el Parque Central, en la avenida Paseo del Prado. 'Esta competencia era especial, por el aniversario de La Habana, y no quería fallar'.La lluvia hizo acto de presencia antes de la arrancada y 'complicó un poco el trayecto, pero la estrategia fue trabajar con mucha astucia y tranquilidad. El objetivo era llevarme el triunfo y estoy feliz por haberlo alcanzado', expresó a los medios de prensa Castillo, casi sin habla, aunque con una sonrisa en el rostro.La oriunda de la provincia de Santiago de Cuba, ubicada a aproximadamente 900 kilómetros de esta ciudad, aventajó a su connacional Liurys Figueredo (2:53.05) y a la italiana Gabriele Toffolo (3:09.42), quien sorprendió a propios y a ajenos con su medalla de bronce.Marcado con el dorsal 405, Reyes, por su parte, reinó en el apartado varonil, con 2:37.22, por delante sus compatriotas Alexis Machado (2:42.50) y Yoel Ricardo (2:45.00), quienes se quedaron lejos del tiempo alcanzado en 2018 por Henry Jaen (2:33. 59).Asimismo, la francesa Normand Elodie sorprendió con su triunfo en la media maratón, tras recorrer la travesía en 1:19.08, y aventajar a las anfitrionas Arletis Thaureaux (1:20.30) y Yumisleydis Mestre (1:21.03), en ese orden.La carrera de 21.097 kilómetros entre los hombres quedó en poder del también local Yuleidys La O (1:09.25), mientras sus compañeros de equipo Dairán Suárez (1:10 39), plata, y Francisco Rodney (1:10.45), bronce, completaron el podio de premiaciones.Rodney, multicampeón en el segmento de 10 kilómetros en convocatorias anteriores, protagonizó esta vez una actuación inferior, aunque 'pude cumplir con lo que me exigió mi entrenador y eso también es muy importante', espetó el fondista.'La otra buena noticia fue que no hubo mucho calor. La lluvia refrescó el día y ello ayudó a algunos, porque no todos se sienten seguros cuando corren bajo agua', afirmó Francisco antes de asegurar que el año próximo tendrá como designios rebajar la actual marca y mejorar el color de la presea.Los vencedores de los 42.195 km ?Castillo y Reyes- participarán en la maratón de Madrid 2020, mientras los líderes de los 21.097 ?Elodie y La O- estarán en la venidera media maratón de Barcelona, siempre en España, como parte de los premios otorgados por las compañías Iberostar y Air France.A pesar de las condiciones meteorológicas, un total de cinco mil 858 corredores, de ellos mil 449 extranjeros, de 64 países, dieron vida a una justa que contó con un ambiente de pura algarabía y color.La tradicional carrera fue dedicada al 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y al deportista cubano Félix 'El Andarín' Carvajal, al cumplirse 115 años de su cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de San Luis.El proyecto Marabana-Maracuba, fundado en 1986, está conformado por diversos programas populares organizados en la mayor de las Antillas, y es reconocido por sumar a cientos de miles de personas a la práctica deportiva.