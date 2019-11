Arriba Evo Morales México

El exmandatario boliviano, Evo Morales, arribó a México para iniciar su asilo político luego del Golpe de Estado perpetuado ilegalmente por la derecha de Bolivia. Morales fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien dio la bienvenida al presidente Morales, y expresó que «el asilo ha sido efectivo, en nuestro país gozará de seguridad e integridad».Después de las 11 de la mañana de este martes arribó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que trasladó al ex presidente Evo Morales, al antiguo Hangar Presidencial, ahora 6to Grupo Aéreo, procedente de Cochabamba, Bolivia. Durante la rueda de Prensa, Evo expresó que el triunfo de la primera vuelta, el 20 de octubre de este año, fue la primera etapa del golpe de Estado.«Quemaron sedes electorales, casas, actas electorales, del MAS, saquearon la casa de mi hermana y la mía en Cochabamba», denuncio Evo.Hubo amenazas contra dirigentes sindicales y otras autoridades de nuestro movimiento político. Les digo nuevamente que no queremos más hecho de sangre ni enfrentamiento y por eso decidimos renunciar, destacó.Morales agradeció al presidente de México y envió un mensaje a los miembros del proceso de liberación, a los ministros que aún no renunciaron: «llegamos sanos gracias a México y a sus autoridades».«Mientras tenga vida seguimos en política y sigue la lucha. Hermanos y hermanas si algo de delito tengo es ser indígena, si algo de pecado tenemos el vicepresidente y yo es de implementar programas sociales para buscar la igualdad y la justicia. Ideológicamente somos antiimperialistas, que lo sepa el mundo entero, no por este golpe vamos a cambiar. Estamos agradecidos, lo más importante es estar con vida. Eso me permite seguir al lado del pueblo boliviano», culminó.Luego de realizar una escala de más de tres horas en Asunción, Paraguay y un azaroso itinerario, la aeronave continúo el vuelo la madrugada de este martes hasta llegar a las instalaciones que se utilizan para recibir a jefes de Estado que visitan el país, a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).En el avión también viajó la hija de Morales, Evaliz Morales Alvarado, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño.La aeronave en la que voló el ex mandatario de Bolivia y demás autoridades es una Gulfsteam 550, matrícula XC-LOK y número de registro 3916.