Desmiente Cuba acusaciones en Ecuador sobre uso indebido de pasaportes oficiales

Ernesto Soberón, Director General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció en Twitter la falsedad de las insinuaciones de medios de comunicación de Ecuador sobre el supuesto uso indebido de pasaportes diplomáticos y oficiales de Cuba.A través de esa red social, Soberón expresó que no existe ningún tipo de evidencia que sustente esas acusaciones, publicadas por varios medios de prensa de esa nación sudamericana, ya que los ciudadanos cubanos portadores de esos documentos cumplen rigurosamente lo establecido por la Convención de Viena. "Son falsas las insinuaciones de medios de comunicación ecuatorianos del uso indebido de pasaportes diplomáticos y oficiales de #Cuba. No hay evidencia alguna de estas acusaciones. Portadores de estos pasaportes cumplen rigurosamente lo establecido por la Convención de Viena", tuiteó el funcionario.El pasado martes 12 de noviembre la ministra del Interior María Paula Romo, al anunciar que Ecuador daba por terminados los convenios de salud con la nación antillana, señaló que llamaba la atención del Gobierno de Quito el ingreso de 250 pasaportes oficiales de Cuba a territorio ecuatoriano."Para nosotros esa es una cifra que sale de lo normal, que sale de la comparación con otros países, eso nos llama la atención", comentó Romo, quien agregó que habrían averiguado con la embajada de Cuba y en la mayor parte de los casos se trataba de médicos cubanos que están en el país a propósito del convenio de colaboración.Según informó el periódico ecuatoriano El Universo, la ministra aclaró que no existen elementos para asegurar que ciudadanos cubanos habrían estado involucrados en las recientes protestas que tuvieron lugar en ese país.Los convenios entre Ecuador y Cuba datan del año 2013, durante una visita realizada a La Habana por el entonces presidente Rafael Correa.