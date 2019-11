Experto argentino que integró Comisión de la OEA señala extraño manejo del informe auditoría en Bolivia

“Yo participé en concreto en el trabajo de campo. Estuve en el Tribunal Electoral de La Paz y en una dependencia del Tribunal Electoral Superior que escrutaba los votos de los bolivianos en el extranjero, que por cuestiones logísticas no se enviaban al resto de los departamento”, relató a medios argentinos Gerónimo Javier Ustarroz, uno de los expertos de ese país que participó en la Comisión de Auditoría Electoral de la OEA en Bolivia“La auditoría iba a estar el martes o miércoles, según los propios tuits de la OEA. Ellos mismos dicen que son doce días a partir del primer día. Veníamos trabajando para evaluar los informes y hacer el informe de auditoría final. Pero el domingo a las dos de la madrugada, el jefe de la misión me mandó un mensaje avisándome que iban a sacar un informe preliminar. Y ahí se desencadenó todo lo que se desencadenó”, contó. Los dos enviados argentinos no respaldaron el informe oficial de la OEA sobre las irregularidades en el escrutinio. Señalaron que no pudieron acceder a los informes técnicos en los que se basó el organismo que conduce Almagro.“Propusimos solicitar las actas de escrutinio para compararla con los datos cargados y eso no fue realizado”, contó a Clarín Ustarroz, quien también cuestionó que la auditoría analizara el escrutinio provisorio, que no tiene validez legal, y no el definitivo.Para tapar el salidero de la maniobra golpista apoyada por la OEA, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), soltó en una entrevista con el diario mexicano Excelsior que dos ciudadanos argentinos se infiltraron en la misión que auditó las elecciones generales de Bolivia que se celebraron el pasado 20 de octubre.“Nos enteramos que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, no eran técnicos con capacidades electorales, es un despropósito, eso no se hace, es inmoral”, dijo Almagro a la publicación.“Había mucha información confidencial, con pruebas testimoniales y personas a las que había que proteger. Esa información no la puede estar agarrando cualquier persona”, dijo el secretario general de la OEA.Gerónimo Ustarroz y Santiago Eguren son los dos argentinos tachados por Almagro como "espias". En diálogo con medios argentinos, Ustarroz hizo su descargo: “Me invitaron, trabajé con ellos, participé de la auditoria y ahora dicen que soy espía, es una locura. No resiste el menor análisis. Las declaraciones de Almagro me parecen desatinadas y no se corresponden con la realidad”.“Me llamó quien después estuvo a cargo de la misión, Cristóbal Fernández. Me dijo que le habían avisado de la secretaría general que nos contactaran para que participemos de la misión de la OEA. Me mandaron los pasajes, me fueron a buscar al aeropuerto, me pagaron el hotel y los viáticos. Tengo un cheque de 1.600 dólares de viáticos por los ocho días que estuve, firmado por ellos”, informó.“Ellos sabían quién era yo -contestó-. No soy una persona pública, pero con googlear ya te das cuenta”. Lo primero que aparece en el buscador sobre Gerónimo Ustarroz es su cuenta de Twitter, donde manifiesta libremente su afinidad política, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires a través de publicación a favor del gobernador electo Axel Kicillof y el intendente de Mercedes Juan Ignacio Ustarroz, su hermano de sangre.Ustarroz precisó que en La Paz estuvo bajo la coordinación de Cristóbal Fernández, jefe de Sección de Cooperación Técnica Electoral del DECO, departamento de la OEA. Detalle: Fernández tomó ese rol porque el anterior, Arturo Espinosa, debió ser removido por emitir opiniones críticas sobre Morales.Eguren y Ustarroz estuvieron alojados en el hotel Casa Grande Express, donde se instaló toda la misión. Los dos argentinos estuvieron en La Paz hasta el lunes 11.¿Porqué Almagro dice que son espías? -le preguntó Clarín a Ustarroz.- No sé por qué lo dice, pero miente. Es muy fácil desacreditar su mentira: tengo los mails, el cheque y los mensajes con funcionarios de la OEA.- El objetó que hubo informes alternos.- Quizás mienta porque no respaldamos el informe oficial y no lo hicimos porque no tuvimos a la vista el informe técnico para justiciar ese informe. Propusimos solicitar las actas de escrutinio para compararla con los datos cargados y eso no fue realizado.