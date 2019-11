Pese al recrudecimiento del bloqueo el turismo crece, afirma ministro cubano

Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo, afirmó en esta capital que pese al recrudecimiento del bloqueo norteamericano hacia Cuba, y en particular de las medidas dirigidas a dañar ese sector, se augura una buena temporada alta y un cierre del año con cerca de un 1,6 por ciento de crecimiento de visitantes.En declaraciones a la prensa en ocasión del Día del Turismo Cubano, que por primera vez se celebra, Marrero Cruz subrayó que tales resultados se deben al intenso trabajo que desarrolla su organismo con el apoyo de otros como el Ministerio del Transporte, las cadenas hoteleras y los medios de comunicación, en la búsqueda de alternativas y en la promoción de las bondades del país. Este ha sido un año bastante complicado pues el gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en recrudecer el bloqueo y especialmente las medidas dirigidas a afectar el turismo, y tal es así que de manera abrupta suspendió los viajes de los cruceros el cinco de junio y más recientemente los vuelos regulares a Cuba, excepto a La Habana, señaló el titular.Estamos convencidos de que no son las únicas medidas, vendrán otras, pero no nos hemos sentado a esperar, hemos buscado alternativas y ha habido una intensa labor internacional por todo nuestro organismo, las cadenas hoteleras y agencias, subrayó al abundar en las acciones emprendidas.Precisó que se han adoptado 56 medidas cuyos frutos comienzan a verse, por ejemplo, en que a pesar de la suspensión de los viajes de los cruceros, yates y vuelos a la mayoría de los destinos turísticos de la mayor de las Antillas, están creciendo en un 10 por ciento los arribos de turistas por vía aérea, la principal, y proyectamos cerrar el año con cuatro millones 300 mil visitantes, para cerca de un 1,6 por ciento de crecimiento.Marrero Cruz subrayó que se espera también aportar mayores ingresos a partir de las ventas o gestiones, a la par que ante la quiebra de dos grandes empresas del Reino Unido, la Jet2Holiday y la Thomas Cook, que aportaban de conjunto más de 95 mil turistas a Cuba, estamos conversando con otras cadenas, las cuales no operan en el Caribe, en aras de que se interesen por la Isla.Abundó que en su reciente visita a China vimos un interés importante por incrementar las visitas de sus nacionales a nuestro país, de la misma manera que de otros destinos hay mucha gente ávida por venir a Cuba, pero no encuentran el cómo, por lo cual junto con el Ministerio de Transporte estamos priorizando a aerolíneas, facilitándoles las condiciones para que vuelen acá, incluso bajándoles los precios.Sin dejar de reconocer el impacto del bloqueo norteamericano, el titular del Turismo manifestó sentirse muy optimista, hay muchas cosas que se pueden hacer, ya estamos viendo los primeros resultados y seguros que la temporada alta va a ser buena y permitirá irnos recuperando, para tener un 2020 bueno en el arribo de visitantes.A pesar de las dificultades el turismo no se detiene, nuestro gobierno ha mantenido la prioridad en los procesos inversionistas, seguimos reparando hoteles y construyendo otros, en aras de terminar este año unas cuatro mil habitaciones y para el 2020 estarán en ejecución otras cuatro mil 200, señaló el ministro.También agradeció a los medios de comunicación su apoyo en la promoción de las bondades de la mayor de las Antillas, la intencionalidad con que trabajan con vistas a romper una matriz de opinión de los enemigos de la Revolución dirigida a resaltar carencias y deficiencias, pero los propios turistas han podido comprobar la realidad y se convierten en promotores, acotó.Este miércoles la mayor de las Antillas celebró, por primera vez, el Día del Turismo Cubano, ocasión en que fueron recordados los desvelos del Comandante en Jefe Fidel Castro por desarrollar el sector, de cuyo Instituto Nacional de la Industria Turística fue su primer presidente cuando se creó, hace 60 años, el 20 de noviembre de 1959.