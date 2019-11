Raúl Castro y Díaz-Canel presiden ceremonia por 45 aniversario de la Brigada Móvil de Tropas Especiales

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistieron al acto político y ceremonia militar que se realizó en la mañana de este viernes, con motivo del aniversario 45 de la fundación de la Brigada Móvil de Tropas Especiales.Raúl impuso a la Brigada la Orden “Antonio Maceo”, otorgada por el Consejo de Estado a propuesta del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Al dar lectura a las motivaciones para tomar esa decisión, el general de brigada Juan Pérez Gil, jefe de la Dirección de Cuadros de las FAR, destacó las muestras de valor, patriotismo, firmeza, espíritu de sacrificio y preparación de sus integrantes.Durante la actividad -que contó con la presencia de los jefes principales de las FAR y del Ministerio del Interior, así como con los dirigentes del Partido y del Gobierno de Artemisa y del municipio de Bauta-Â también se entregó a la unidad militar un diploma por el aniversario 45, firmado por el general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR.Al pronunciar las palabras centrales, el general de brigada Jorge Luis Méndez de la Fe, jefe de la Dirección Política de las FAR, destacó que allí se han preparado hombres y mujeres listos para cumplir difíciles y riesgosos trabajos, con un adiestramiento combativo que les permite actuar en las más complejas situaciones.Reseñó las honrosas misiones en que han participado, desde las memorables acciones combativas de Cangamba, Sumbe y Cuito Cuanavale, por solo citar algunos ejemplos, hasta las muchas tareas de salvamento y protección durante los desastres naturales que han azotado al archipiélago.Esta unidad, apuntó Méndez de la Fe, tuvo también el altísimo honor de formar parte del aseguramiento al traslado de los restos mortales del Che Guevara, del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.Refirió además que la Orden “Antonio Maceo” la recibe la Brigada en un momento complejo para el mundo, a partir de la proyección amenazante de la administración Trump. En ese contexto, agregó, “califican a Cuba como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos en el hemisferio occidental por sus vínculos con Venezuela, Rusia y China”.Ante el peligro potencial que representan Donald Trump y sus halcones, los jefes, oficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles de las FAR y en especial de esta unidad, ratificamos la fidelidad sin límites a la dirección del Partido, el Estado y el pueblo, aseveró Méndez de la Fe.Unos minutos antes de comenzar el acto político y la ceremonia militar, Raúl y Díaz-Canel develaron a la entrada de la Brigada Móvil de Tropas Especiales una réplica que la identifica como merecedora de la Orden “Antonio Maceo”.