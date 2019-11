Homenaje a Fidel desde la ciencia económica y la literatura

“El pensamiento económico de Fidel Castro en las relaciones económicas internacionales” fue la propuesta de este 23 de noviembre en el tradicional espacio Sábado del Libro.El texto, de un colectivo de autores del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), fue publicado bajo el sello de la Editorial Academia, de la Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología (GECYT). Durante la presentación del volumen, el profesor Néstor del Prado, en representación de la editorial, explicó que la actividad se dedicaba a cuatro importantes aniversarios: El aniversario 55 de la casa editora Academia;el medio milenio de la fundación de La Habana, los 40 años del CIEM, y el tercer aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.Al comentar sobre los 500 años de La Habana, el catedrático evocó brevemente la obra del Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, en particular en su etapa juvenil, cuando con 27 años de edad comenzó a laborar “por una ciudad bonita, culta y virtuosa”, y a quien los presentes enviaron una ovación solidaria.Reconoció asimismo la destacada labor de María de los Ángeles Navarro, editora del texto: del diseñador Alexis Rodríguez; de la gestora, Idania Jaen, y los trabajadores de la Empresa Poligráfica “Federico Engels”.Al intervenir en la tradicional cita en la Calle de Madera, de la Plaza de Armas, Ramón Pichs, titular del CIEM, explicó la génesis del libro, así como su importancia en los momentos actuales, y resaltó que dicho Centro fue fundado por iniciativa de Fidel hace 40 años.Resaltó, además, la entrega de los investigadores y colaboradores de la prestigiosa institución, quienes escribieron de manera profesional sobre temas medulares abordados por Fidel en diferentes etapas de su larga y fructífera vida.Por su parte, el investigador titular del CIEM, José Luis Rodríguez, quien durante muchos años colaboró directamente con Fidel en importantes misiones en Cuba y el extranjero, dio una clase magistral sobre el contenido del libro, destacando las importantes contribuciones de Fidel en eventos nacionales e internacionales.“La contribución de Fidel comenzó desde los primeros años, al declarar que el futuro de Cuba tendría que ser de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento…”, recordó Rodríguez.Resaltó la consistencia del prólogo escrito por el destacado economista Osvaldo Martínez, quien fue el segundo director del CIEM.Entre los hitos planteados por el exministro cubano de Economía, estuvo la batalla campal dada por Fidel en los años ´80 sobre el acuciante problema de la deuda externa de los países subdesarrollados.“Cuando Fidel con la participación activa de científicos e investigadores llegó a la conclusión que esa deuda era impagable, planteó la posible solución en la reducción de los multimillonarios gastos militares. En los diferentes encuentros internacionales realizados en La Habana, se destacaron líderes obreros que luego llegaron a la presidencia de sus respectivos países como los casos de Evo Morales y Lula Da Silva, en Bolivia y Brasil respectivamente”.Con gran elocuencia, planteó la repercusión de intervenciones de Fidel, con gran impacto en las relaciones económicas y sociales a nivel mundial, tales como en cumbres del Movimiento de Países No Alineados; y la de la Cumbre en Río de Janeiro, en la que en menos de siete minutos expresó ideas relevantes como las siguientes.“Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre”, enunció entonces el líder revolucionario.Como es habitual en las presentaciones de libros de la Editorial Academia, se propició un concurso en que se conjugaron la creatividad, la Matemática, la economía y el conocimiento.Creatividad por la manera de seleccionar a los concursantes. Matemática al trabajar con los seis primeros dígitos del número de identidad permanente. Economía al ganarse un ejemplar del libro.El auditorio tuvo que responder a la siguiente pregunta: Mencione un ejemplo en que Fidel se adelantó en el planteamiento de problemas económicos y sociales de trascendencia nacional y mundial.El participante con fecha de nacimiento más cercano al 23 de noviembre, fue Avelino que nació un 28 de noviembre; quien dio una contundente explicación de la participación de Fidel por la preservación de la vida en la tierra. Avelino es investigador del CIEM, y participó en la escritura del capítulo 7 titulado: “Energía y medio ambiente. Contexto internacional”. Fue una de las casualidades que en esa mañana ocurrieron.La persona de mayor edad entre los participantes fue el compañero Segundo, de 82 años, quien con excelente lucidez expresó su valoración de la obra de Fidel, y la manera de ser fieles a su legado histórico.Era necesario contar con la participación juvenil, y se buscó entre los participantes a la persona del pasado siglo con los dos primeros dígitos de mayor valor. Después de casi tener aprobada a la candidata, se pone de pie una muchacha con su hijo en sus brazos. Y afirma que ella nació un año después.Yenis Sánchez Leal tiene 32 años de edad, y es graduada de la Carrera de Derecho en La Universidad de La Habana.La otra casualidad su segundo apellido es Leal, aunque no tiene parentesco con Eusebio, pero lleva con orgullo su apellido. Esa joven también explicó lo que más le había impresionado de la obra de Fidel, asociado a su profesión: La defensa de los derechos civiles, la importancia concedida a la participación de la mujer, el derecho a la educación y a la salud.Un visitante chileno que participó fortuitamente, le preguntó a los panelistas si era cierto que Fidel había dicho que las relaciones con los EE.UU. y Cuba mejorarían cuando hubiera un Papa latinoamericano y un presidente negro en la Casa Blanca.José Luis aseguró que no tenía certeza de que Fidel hubiese dicho eso. Ramón dijo que tampoco lo sabía, pero aprovechó la pregunta para hacer una excelente reflexión sobre el papel de Fidel en las relaciones con la Iglesia Católica y en particular con los sumos pontífices. Habló del libro de Frei Betto “Fidel y la Religión”; así como las proyecciones de Fidel sobre las relaciones con Estados Unidos.Otro momento significativo fue la intervención de Oscar Luis Hung, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, quien después de valorar la importancia del libro, dio a conocer que esa prestigiosa organización también estaba cumpliendo 40 años de fundada.Informó sobre las actividades que realizarían en los próximos días y, en particular el 26 de noviembre, Día del Economista, escogido por ser la fecha en que Ernesto Guevara fue designado presidente del Banco Nacional de Cuba.También fue emotiva la participación de un combatiente del Ejército Rebelde, quien relató la anécdota de lo que dijo Fidel en su natal Birán, con quince años de edad, al afirmar que él quería llegar a ser presidente de Cuba, para reparar tantas injusticias sociales que existían en la Cuba de entonces.