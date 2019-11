Cierran la Casa Blanca y evacuan el Capitolio por una violación del espacio aéreo

Cierran la Casa Blanca y evacuan el Capitolio por una violación del espacio aéreoEl gobierno de los Estados Unidos​ ordenó en la mañana de este martes el cierre de la Casa Blanca y el desalojo del Capitolio luego de que una aeronave intentara ingresar al espacio aéreo restringido en Washington DC, reportaron medios norteamericanos.



La amenaza fue descartada media hora después, pero conmovió a la ciudad que tenía movimiento en plena hora pico.

La amenaza se dio cerca de las 9 de la mañana, hora local, cuando un avión no identificado habría ingresado al espacio aéreo restringido cerca de Washington. En ese momento se formó una "conferencia nacional de evento", que es una reunión urgente de fuerzas de seguridad que evalúa la situación y se aplicó el protocolo de emergencia para los dos edificios más sensibles de la ciudad, el Capitolio y la Casa Blanca.



El palacio legislativo comenzó a ser evacuado (no había sesión prevista para este martes) y la mansión presidencial fue colocada en estado de "lockdown" o cierre.



Según la agenda prevista para este martes, el presidente Donald Trump su esposa Melania​ y su hijo Barron estaban en la Casa Blanca. Por la tarde tenía la tradicional ceremonia del pavo del Día de Acción de Gracias.



Al declararse el "lockdown" la Casa Blanca se cierra completamente y cada persona que está en el interior sigue un protocolo que se ensaya habitualmente. Se desplazan a ciertas habitaciones y se refugian en otras. Es un procedimiento que incluso se practica varias veces por año en las escuelas para que cada alumno sepa exactamente qué hacer si sucede una situación emergencia como el ingreso de un tirador o un terrorista.



Seguramente Trump y su familia fueron llevados a algún sitio seguro y secreto de la mansión presidencial.



La alarma cesó unos 20 minutos después. Evidentemente se detectó que el avión había violado el espacio aéreo por accidente y no constituía ningún riesgo. Washington volvió a la normalidad.