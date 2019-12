Estudiantes celebran en Cuba Día de la Medicina Latinoamericana

Estudiantes de más de 80 países celebran hoy en Cuba el Día de la Medicina Latinoamericana, una profesión que sueñan ejercer con humanismo, solidaridad, comprometidos con la salud y la vida de las personas.Bajo estos principios se forman los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que en estos 20 años ha graduado un total de 29 mil 736 jóvenes de todo el mundo, seis mil 848 cursaron luego Medicina General Integral y de ellos dos mil 135 han realizado otras especialidades médicas, todos en Cuba. 'Nada podrá cambiar la esencia de su misión, que es brindar atención médica por donde quiera que se necesite, llevando así la sonrisa a los pueblos del mundo', aseguró el doctor Patrick Dély, de Haití, miembro de la primera graduación.En la actualidad, Dély se desempeña como director nacional de Epidemiología, Laboratorio e Investigación del Ministerio de Salud Pública de Haití, es profesor universitario en una facultad de medicina y preside la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la ELAM.Patrick materializó su deseo de ser médico para ayudar a las personas, y 15 años después, este centro de altos estudios continúa cumpliendo el sueño de muchos jóvenes, padres y familias humildes de todo el mundo.El joven Bwambale Hagai, proveniente de Uganda, desde niño quiso ser cirujano. Había escuchado sobre la labor de los médicos cubanos en su país y decidió optar por una beca para estudiar en la nación caribeña. En la actualidad cursa el segundo año de la carrera y es vicepresidente del Comité Educativo de la ELAM.'Me gusta la medicina preventiva, que la gente no se enferme, ese es el propósito por el cual estoy estudiando', afirmó.A sus 25 años de edad, asegura sentirse agradecido por la oportunidad que recibió y orgulloso de cambiar tanto su vida como la de las personas a su alrededor.'Quiero ser un médico integral, que conoce de su sociedad, pues me preocupa el pueblo de donde yo provengo (?) No me conformo con diagnosticar y curar enfermedades, voy a cambiar y mejorar vidas', puntualizó.Durante su formación, estos estudiantes visitan los consultorios médicos y tienen contacto con los pacientes, de manera que profundizan en el examen clínico como método exploratorio para llegar a un diagnóstico, una enseñanza basada en la vinculación de la teoría con la práctica.La ELAM fue creada el 15 de noviembre de 1999 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, para formar académicamente a jóvenes provenientes de familias humildes.Los galenos, egresados de la ELAM, han impulsado importantes programas de salud en sus países de origen, entre ellos por ejemplo, la Operación Milagro, que mejoró la visión a más de tres millones de pacientes de 35 naciones de América Latina, el Caribe y África.