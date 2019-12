Tributo permanente en Sudáfrica a cubanos caídos en Angola

Tributo permanente en Sudáfrica a cubanos caídos en AngolaEn un sitio memorial, no muy lejos del centro de Pretoria, un enorme muro lleva impreso los nombres de los más de dos mil cubanos caídos en Angola.



Este permanente homenaje se encuentra en el Freedom Park de la capital sudafricana, donde en una pared con los nombres de unos 75 mil sudafricanos que perdieron la vida en las guerras en esta nación de África Austral se incluyen los de los más de dos mil 200 de Cuba muertos en Angola y en otros países del continente africano que luchaban por su independencia.

El internacionalismo de Cuba en África se remonta a 1963, cuando varios centenares de combatientes llegaron a Argelia para participar en la llamada Guerra de las Arenas, frente a los intentos de Marruecos de recuperar territorios en la zona de Bechar y Tindouf, y tiene su máxima expresión en la guerra en Angola, donde participaron unos 350 mil cubanos de 1975 a 1991.



La presencia cubana en Angola, junto a combatientes angolanos y de la Organización Popular del África Sudoccidental (Swapo), tuvo como resultado el fracaso de los intentos del régimen sudafricano de mantener el control en Namibia, que alcanzó su independencia en 1990, y aceleró la caída del régimen de segregación racial en Sudáfrica, eliminado poco después.



Para el desaparecido legendario líder sudafricano Nelson Mandela, la contribución del pueblo cubano a la independencia, la libertad y la justicia en África 'no tiene paralelo por los principios y el desinterés que la caracterizan'.



El reconocimiento de Mandela se reflejó en su visita a Cuba en julio de 1991, la primera que realizó al extranjero poco después de ser liberado de una condena a prisión que lo mantuvo 27 años tras las rejas.



En un discurso pronunciado en la ciudad de Matanzas el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, Mandela subrayó que 'Hemos venido aquí conscientes de la gran deuda que hay con el pueblo de Cuba. ¿Qué otro país puede mostrar una historia de mayor desinterés que la que ha exhibido Cuba en sus relaciones con África?'.



En esa ocasión, el icónico dirigente sudafricano, quien falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años, relató que se encontraba en prisión cuando por primera vez supo de la ayuda masiva que las fuerzas internacionalistas cubanas le estaban dando al pueblo de Angola.



La magnitud de esa ayuda era de una escala tal que nos era difícil creerlo, expresó, luego de señalar que ese respaldo tuvo lugar 'cuando los angolanos se vieron atacados en 1975 en forma combinada por las tropas sudafricanas, el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA) financiado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), los mercenarios y las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) y de Zaire'.



Al respecto comentó que 'nosotros en África estamos acostumbrados a ser víctimas de otros países que quieren desgajar nuestro territorio o subvertir nuestra soberanía. En la historia de África no existe otro caso de un pueblo que se haya alzado en defensa de uno de nosotros'.



Dijo asimismo conocer que el respaldo cubano a Angola fue una acción popular.



'Sabemos que aquellos que lucharon y murieron en Angola fueron solo una pequeña parte de los que se ofrecieron como voluntarios. Para el pueblo cubano, el internacionalismo no es simplemente una palabra, sino algo que hemos visto puesto en práctica en beneficio de grandes sectores de la humanidad', agregó.



En respuesta a esos pronunciamientos, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, aseguró que el discurso de Mandela 'es el más grande y el más profundo tributo que se les ha rendido jamás a nuestros combatientes internacionalistas'.



'Pienso que sus palabras han de quedar, como escritas en letras de oro, en homenaje de nuestros combatientes. Él fue generoso, muy generoso, él recordó la epopeya de nuestro pueblo en África, allí donde se manifestó todo el espíritu de esta Revolución, todo su heroísmo y toda su firmeza' añadió Fidel Castro en esa intervención hace 28 años.



A 30 años de la Operación Tributo, cuando los restos de los cubanos caídos en misiones internacionalistas en África fueron trasladados a su tierra para darles sepultura, sus sacrificios son recordados y encomiados en Sudáfrica, donde el apoyo de la isla caribeña se mantiene en sectores de Salud, Educación, Construcción, Defensa y Recursos Hidráulicos.



Fueron precisamente Mandela y Fidel quienes esbozaron el primer convenio de colaboración médica bilateral, iniciado en 1996, dos años después de la llegada de la democracia a Sudáfrica y de la victoria en las urnas del Congreso Nacional Africano (ANC).



Ese pacto vigente y renovado a lo lago de los años comprende tanto la asistencia de médicos cubanos en el territorio sudafricano como la preparación en la isla de jóvenes de este país en la carrera de Medicina.



El papel de Cuba en el derrocamiento del apartheid es destacado frecuentemente en Sudáfrica y su presidente, Cyril Ramaphosa, hace siempre mención a esa participación y a las excelentes relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países.