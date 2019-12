Presidente de Cuba se reúne con sector empresarial argentino

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy aquí al empresariado argentino por su constancia de hacer negocios con la isla pese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a su país, recrudecido en los últimos meses.De visita en Buenos Aires para participar en la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández, el mandatario sostuvo un amplio intercambio con cerca de 50 empresarios de varios sectores como la industria, la alimentación, la biotecnología y el turismo de esta nación austral. En la reunión, a la que asistieron también el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, Díaz-Canel abogó por incrementar el flujo comercial entre los dos países, en varias áreas de interés común.Con la asunción del nuevo gobierno, consideramos que podemos trabajar de conjunto para relanzar y potenciar las relaciones económicas bilaterales, señaló el mandatario y agregó que en la actualidad, Argentina es uno de los principales socios comerciales de la isla en la región.Conocemos de la tensa situación financiera actual de Argentina, pero consideramos que existen oportunidades de ampliar las compras de bienes y servicios a Cuba en el sector de la salud y en medicamentos y productos biotecnológicos, agregó.Siendo Argentina una de las economías más grandes de la región, no hemos tenido el dinamismo esperado del empresariado de ese país por participar en inversiones en Cuba, enfatizó.Por otro lado, insistió en la importancia de la cooperación bilateral y triangular mediante el esquema de Proyectos del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOAR), teniendo en cuenta los planes de desarrollo de su país y las disposiciones nacionales sobre la cooperación internacional.Resaltó el interés de continuar trabajando con Argentina para impulsar el accionar de la Presidencia pro tempore cubana en la Cepal, en particular en materia de cooperación Sur-Sur y la sinergia de los mecanismos de integración de la región para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.También destacó la oportunidad que ofrece Cuba, por su posición geográfica en el mar Caribe, para que el empresariado argentino pueda acercar sus intereses de ampliar el comercio y otros negocios con la región caribeña, con la cual la isla tiene estrechos nexos y un Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica.Nos sentimos emocionados y comprometidos, ha sido un encuentro enaltecedor que va más allá de un diálogo con empresarios, se trata de un gesto de una calidad humana tremenda, les expresó a los empresarios presentes el presidente cubano.En nombre de Cámara Pyme-Argentina, su presidente, Juan Amato, ofreció la cooperación en pro de que los productos cubanos estén presentes en Argentina en tanto Diego Cifrelli, presidente de la industria molinera, subrayó que tiene el gran sueño de poder trabajar con la isla. Nuestros molinos están disponibles, dijo.Varios empresarios argentinos abogaron por fortalecer los vínculos comerciales en varios sectores, como ampliar el cooperativismo.Al tomar la palabra, el director general del turoperador mayorista Julia Tour, Claudio Palacios, por ejemplo, abogó por incrementar los vuelos de la aerolínea bandera de Cuba y por la posibilidad futura de que Aerolíneas Argentinas vuele a la isla.Sobre este particular, el mandatario le comentó que Cubana de Aviación está pasando por una situación difícil por el bloqueo impuesto por Estados Unidos hace 60 años pero hay una gran estrategia para potenciar a la aerolínea bandera.Presentes en el encuentro también estuvieron empresas cubanas con representación en este país como Havanatur Argentina, la propia Cubana de Aviación, Puro Tabaco, entre otros.En la ocasión se enalteció el trabajo del embajador cubano en la isla, Orestes Pérez, quien ya termina su misión, y se dio la bienvenida al jefe de la misión estatal entrante, Pedro Pablo Prada.Argentina es el cuarto socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe y el noveno a nivel internacional, así como el segundo emisor de turistas a la isla en la región.