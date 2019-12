Argentina: Jornada de toma de posesión de Alberto y Cristina Fernández

Argentinos y simpatizantes del nuevo Gobierno ya se encuentran en las cercanías de la Plaza de Mayo para ser parte de los festejos por el traspaso de mando.Ese país comienza este 10 de diciembre un nuevo período de gobierno, de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tras cuatro años de políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri. “Cristina, la gran arquitecta de este momento en Argentina”, así la llaman los periodistas de televisión apostados frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, minutos antes de salir rumbo al Congreso de la nación.Sobre las 11:30 a.m., hora local, al mismo tiempo que la nueva Vicepresidenta salía de la casa de su hija donde la vitoreaba una multitud, se instalaba la Asamblea donde jurarían sus cargos.Al llegar al Congreso, Alberto y Cristina firmaron el libro de congresistas antes de entrar al hemiciclo. Gabriela Michetti, Vicepresidenta argentina, salió a recibirlos y les dio la bienvenida.“Juro desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la nación con apego a la Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”, expresó Alberto Fernández al leer el juramento.Cristina hizo el mismo juramento y se escuchó la “Marcha peronista”, que entonó su bancada.A las 12 en punto ingresó en la sala el presidente saliente, Mauricio Macri. Hubo cierta tensión en el cruce de mirada de los adversarios políticos. Pero la ceremonia demandó que estuvieran juntos por unos minutos.