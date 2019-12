Díaz-Canel en la Asamblea Nacional: Nos tiraron a matar y estamos vivos

Miguel Díaz-Canel, presidente de la República, toma la palabra en el cuarto período ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura.“En víspera de otro aniversario de la Revolución, ante todo, quiero exclamar felicidades”. De acuerdo con el mandatario, Cuba atravesó un año cargado de retos, agresiones. Ha sido duro el año 61 de la Revolución, pero nunca tanto como los días de la naciente Revolución, cuando hubo sabotajes, incendios, vandalismo. “Aquellos hechos fueron superados y nos enorgullecen. Con el pueblo y junto al pueblo todo es posible”.Se refirió al bloqueo como el peor obstáculo y más abarcador de todos. “Cuando se escriba la historia de estos días habrá que guardar un capítulo por la escalada de la agresión a Cuba”. Fueron más de una medida por semana para asfixiar a nuestra economía: se cancelaron cruceros, vuelos, transportación de combustibles, seguros. “No hay un área libre de la persecución”.Para justificar su actuación, el gobierno estadounidense ha acudido a nuevas y groseras mentiras de que se somos un factor de agresión para la región, argumentó el mandatario.Las medidas de EEUU se dirigen a sabotear el comercio exterior de CubaLas medidas adoptadas por el inquilino de la Casa Blanca se dirigen a sabotear el comercio exterior de Cuba, pagos y créditos, así como buscan interrumpir el comercio nacional. Puntualizó que EE.UU. ha desarrollado una intensa campaña contra la colaboración médica, cuestionando la profesionalidad de nuestros médicos.Otra conducta sin precedente fue la amenaza contra más de 10 compañías que transportan petróleo a Cuba. “Para la historia quedarán como actos de piratería dejar sin combustible a un país de 11 millones de habitantes”.Recordó, además, la interrupción del arribo de cruceros y la prohibición de las remesas a familias cubanas, y los vuelos desde EE.UU. hacia provincias del país, con excepción de La Habana. Ante esa situación, se planteó como clave para la victoria la unidad, la resistencia, la lucha y la emancipación.Díaz-Canel: “Todo el país se apretó el cinturón”Díaz-Canel resaltó la respuesta del pueblo cubano, que logró sobreponerse a las limitaciones que experimentó la economía este año.Pese a este escenario, dijo que se logró espantar los incómodos apagones. “Todo el país se apretó el cinturón pero no se tomaron medidas de ajustes que afectaran al pueblo”, argumentó el mandatario, quien denunció que -según nuestros enemigos- “el bloqueo está dirigido al gobierno y eso es mentira porque afecta a todos los actores de la economía”.Las medidas aplicadas por el gobierno de EE.UU. incidieron en el desarrollo de varios sectores. Afectaron el servicio de transporte público y provocaron la disminución del ritmo de inversiones en algunas actividades como la agricultura.El presidente cubano destacó en la Asamblea Nacional que el mayor de los orgullos es que las actuales generaciones siguen el legado de Fidel y Raúl.“Somos continuidad, esa declaración por sí sola enfurece a los adversarios. El bloqueo hace más lento el avance, duele, molesta e irrita. Pero un imperio que aísla, es un imperio que termina aislado”.EEUU ha agudizado los conflictos internacionalesEn otro momento de su intervención, Díaz-Canel hizo referencia al escenario internacional. “Carcomida por la corrupción, la administración estadounidense ha agudizado los conflictos internacionales”.El presidente recordó que, este año, otra vez pocos países se unieron a EE.UU. en la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba. ÂLa administración estadounidense sufraga 120 millones de dólares para llevar a adelante los planes subversivos contra la Isla, y “como una tradición a la postura de la Revolución, hemos sabido responder y mantenernos firmes”, afirmó.En la actualidad, Cuba sostiene lazos formales con EE.UU. procurando sostener los vínculos familiares de millones de ciudadanos y la comunicación entre ambos países, dijo el presidente.Díaz-Canel aseguró que Cuba adoptará todas las medidas para frenar las acciones intervencionistas de los EE.UU. y salvaguardar la seguridad nacional, su soberanía e idiosincrasia.No nos dejaremos provocar ni cesaremos para perder la independencia, cada uno desde su barrio, su comunidad debe estar listo para el combate y hacer cumplir la frase: “Yo soy Fidel”.Cuando se mira afuera se da cuenta del por qué hay que mantener el socialismo“Cuando se mira afuera se da cuenta del por qué hay que mantener el socialismo, hay un mundo donde se profundizan las desigualdades. El neoliberalismo empobrece naciones –dijo–. Ejemplo de ello es Argentina, un país con grandes deudas del gobierno saliente; el modelo chileno hoy muestra la capacidad de resolver los problemas de los Chicagos Boys. Sus jóvenes reclaman derechos que no parecen ser visibles para la OEA”.El mandatario cubano también ratificó que Cuba mantendrá la solidaridad y cooperación con Venezuela y su presidente legítimo Nicolás Maduro, así como con Nicaragua y el Comandante presidente Daniel Ortega.Denunció que otro episodio vergonzoso para la región fue el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, “promovido por la administración yanqui, se repiten las fórmulas usadas en Venezuela de poderes autoproclamados”.“Desde que se inició el golpe, Cuba lo condenó, y ratificamos nuestra solidaridad con Evo y su pueblo”, recordó.En ese contexto, sostuvo que han emergido procesos esperanzadores, como en México y Argentina, mientras mostró simpatía con AMLO, Alberto y Cristina Fernández.En otro momento, dijo que debe ratificarse la inocencia de Lula, y manifestó que han de reforzarse los lazos con África, mientras que en el medio oriente se consolidan, y han habido más intercambios con Rusia, China y Vietnam.Díaz-Canel aseveró que 2019 fue un año positivo con respecto a los vínculos entre la nación antillana y la Unión Europea, en la inversión y la cooperación con sus estados miembros.“La participación de Cuba en la última Cumbre del Movimiento de Países No Alineados fue activa y fructífera”, dijo, y reiteró la importancia de que ese grupo desempeñe un papel más vigoroso.Cuba estima 0,5% de crecimiento del PIB en 2019El presidente Díaz-Canel hizo un balance del resultado de la economía cubana durante el presente año.Precisó que el discreto avance experimentado no es una excepción, pues la CEPAL confirmó que en la región persiste una desaceleración generalizada.Según lo proyectado, en el área se espera este año un crecimiento del 0,1%; mientras para 2020 la tasa estimada es de 0,3 %.Informó que en el entorno de esos índices se mueven los resultados económicos de Cuba, cuyo Producto Interno Bruto en 2019 se estima crezca un 0,5% y un 1% para el próximo año.Pese al complejo escenario, el mandatario reiteró que “no hemos acudido a las fórmulas neoliberales”.