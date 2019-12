Estudian expandir en Japón fármacos cubanos

Directivos de la empresa japonesa Rainbow and Nature Inc. manifestaron hoy interés en ampliar la cartera de productos cubanos en el mercado nipón.Durante un encuentro en Tokio con el embajador cubano, Miguel Ángel Ramírez, los empresarios dijeron que Cuba ha representado el hallazgo de un tesoro escondido, gracias a los descubrimientos aportados por la nación caribeña al mundo de la esfera de la medicina, publica Cubaminrex. Rainbow and Nature Inc. produce localmente y comercializa con gran éxito desde septiembre el Policosanol cubano.El diplomático cubano actualizó a los visitantes sobre los avances de su país en la esfera de la salud y las investigaciones biomédicas, a pesar de las graves limitaciones que impone el bloqueo del gobierno de Estados Unidos.Puso como ejemplo la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón CIMAVAX, desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular, y que ha alcanzado reconocimiento en el propio país norteño.Resaltó asimismo a Rainbow and Nature Japan por su apuesta por los productos cubanos en un mercado tan competitivo como el japonés, a la vez que contribuyen a difundir los resultados de Cuba en el ámbito de la salud.La parte japonesa explicó que la aceptación del producto cubano ha estado influenciada por la simpatía y confianza prevalecientes en la sociedad nipona hacia la mayor de las Antillas.Según los estudios comparativos realizados, el enfrentamiento preventivo a las enfermedades cardiovasculares en Cuba ha tenido mejores resultados que en Japón, lo cual responde en parte al uso del Policosanol desde la década del 80 del siglo pasado.La empresa nipona se encuentra en estos momentos iniciando el proceso de registro de la vacuna contra la fiebre porcina clásica PORVAC, un producto sin equivalente en el mercado internacional y desarrollado por los científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba.