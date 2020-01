Díaz-Canel rechaza otra medida hostil de Estados Unidos contra Cuba

Estados Unidos no se resigna a la vecindad con la Cuba soberana e independiente, afirmó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel sobre la más reciente y continuada política hostil de Washington contra la isla.Así lo suscribió el mandatario en su cuenta de Twitter al rechazar la medida del Departamento de Estado, refrendada por el canciller Mike Pompeo, de prohibir el ingreso a territorio estadounidense al titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar), Leopoldo Cintra Frías, y a sus hijos. Resulta la primera de las disposiciones de Washington contra la isla en los inicios de 2020, luego de la escalada inédita el año anterior contra la vecina y pequeña República, que incluso sufrió desabastecimiento de combustibles por la persecusión de la Casa Blanca contra navieras y empresas aseguradoras que prestan ese servicio a Cuba.El mandatario repudió la 'prohibición', vinculada por Pompeo con el apoyo de Cuba, y el ministro del Minfar al Gobierno constitucional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Se trata de 'más calumnias y mentiras, más amenazas y sanciones'. 'No se resignan a la vecindad con una pequeña isla soberana e independiente, agigantada por su resistencia y dignidad. No nos doblegaremos ante el imperio. #SomosCuba #SomosContinuidad', tuiteó Díaz-Canel.Cintra Frías ostenta el título de Héroe de la República de Cuba y es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.General de cuerpo de Ejército, cuenta con una amplia hoja de servicio a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a la independencia de países africanos.