Congreso aprueba investidura de Pedro Sánchez al frente de España

Con 167 votos a favor, 18 abstenciones y 165 en contra, el Congreso de España aprobó hoy la investidura del secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.La decisión puso fin al período de inestabilidad política que comenzó con las elecciones del 28 de abril de 2019, tras las cuales Sánchez no logró alzarse con la mayoría parlamentaria por lo que debieron repetirse los comicios el pasado 10 de noviembre. En la segunda votación de la investidura, el candidato a la Presidencia del Gobierno necesitaba solo de la mayoría simple, por lo que la votación, aunque muy ajustada, le permitió ganar el puesto al frente del próximo Gobierno de coalición.Durante el breve debate antes de la votación, Sánchez apuntó que el Parlamento está dividido en tres bloques, liderados por los que representan el progreso, 'la España que quiere avanzar', los que no quieren sumarse a este grupo y la coalición que va desde la ultraderecha a los antisistema.El líder del PSOE presidirá el primer gobierno de coalición desde la Segunda República, entre su partido y Unidas Podemos (UP), con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y varios partidos regionalistas.Como se esperaba, votaron contra el Partido Popular (PP), Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Herri Batasuna (HB), Candidatura de Unidad Popular (CUP), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Foro y Coalición Canaria.Mientras, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu se abstuvieron.Según trascendió, el nuevo gobierno pretende celebrar el viernes su primer Consejo de Ministros, por lo que se espera que formalice o ratifique su nuevo de equipo de Gobierno entre hoy y mañana.