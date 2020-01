Alertan que es posible terremoto mayor en Puerto Rico

Es posible que ocurra un sismo de mayor intensidad en Puerto Rico, alertan hoy expertos de la Red Sísmica de esa isla golpeada en los últimos días por más de mil 800 eventos.La mayor sacudida fue registrada el martes con una magnitud de 6,4 y epicentro al sur de Puerto Rico, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor ocurrió un día después de que otro de magnitud de 5,8 se sintiera en gran parte de la isla, incluyendo la capital, San Juan, según reseña el diario El Nuevo Día, pero científicos advierten que durante las próximas jornadas continuarán las sacudidas.'Puerto Rico está rodeado de características geológicas que son favorables para que ocurran eventos sísmicos', según declaraciones de Alberto López Venegas, investigador de la Red Sísmica de Puerto Rico, a BBC Mundo.La isla está ubicada dentro de una zona sísmica en la que dos placas tectónicas mayores interactúan entre sí. En el norte está la placa norteamericana y por el sur está la placa del Caribe.Víctor Huérfano, director interino de la Red Sísmica de Puerto Rico, estima que su país tiene la particularidad de producir movimientos telúricos cerca de la superficie, lo que los expertos llaman 'eventos llanos', por lo cual se sienten más fuerte y causan mayor preocupación entre las personas.Por su parte, López opina que la secuencia observada en la isla consiste en un evento sísmico principal, seguido de una serie de réplicas de menor magnitud, y no se puede afirmar que el temblor de mayor intensidad ocurrido pueda ser el más fuerte, lo que abre expectativas sobre otro más intenso.'No sabemos exactamente cuándo va a parar esto, ni si este de hoy es el evento más grande que se iba a liberar', afirmó López.'Estamos viendo una activación que probablemente no volvamos a ver en los próximos 500 o mil años', sostuvo.Los estudiosos de estos fenómenos consideran que las placas que producen estos sismos llevan millones de años acumulando energía y una vez que chocan o se friccionan generan un sismo, pueden pasar semanas o meses hasta que las fallas se acomoden y liberen esa energía.Asimismo alertan que con la tecnología actual es imposible predecir un terremoto, pero mediante la observación de la actividad sí pueden pronosticar que durante los próximos días sigan ocurriendo estos movimientos.El terremoto que sacudió Puerto Rico este martes es considerado como el más devastador que sufrió ese territorio colonial en más de un siglo.En octubre de 1918, ocurrió el nombrado 'terremoto de San Fermín', el más mortífero de la historia del país, con una magnitud de 7,3, provocó un tsunami y dejó 116 muertos.La llamada isla del encanto, territorio colonial estadounidense de aproximadamente 3,2 millones de personas, se ubica entre las placas tectónicas de América del Norte y el Caribe, lo que lo hace vulnerable a los terremotos, por eso no son infundados los temores que puedan darse eventos más destructivos en los próximos días.