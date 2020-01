Pentágono continúa sin actuar ante necesidades de damnificados por sismos en Puerto Rico

Puerto Rico continúa desamparado a seis días del mayor desastre sísmico en un siglo, a la espera de una orden del presidente Donald Trump al Pentágono, según un mando militar.Esta situación impide a la Reserva del Ejército de Estados Unidos instalar sistemas portátiles de lavandería y duchas con agua caliente, lo que hace temer un brote de enfermedades en alguno de los siete municipios afectados por sucesivos sismos. El teniente coronel Carlos Cuebas, portavoz de la Reserva del Ejército de EE.UU. en Puerto Rico, dijo que están listos para asistir en la emergencia, pero que no lo han hecho todavía porque, distinto a la Guardia Nacional, no respondemos al gobierno boricua, nuestra cadena de mando llega hasta el Pentágono.La Reserva del Ejército está lista para asistir a los miles de damnificados por los terremotos mediante la instalación de sistemas portátiles de lavandería y duchas con agua caliente, insistió el militar al diario Primera Hora.Cuebas explicó que para activar la Reserva del Ejército, el gobierno isleño debe determinar la emergencia y luego hacer una petición al federal, proceso que entiende se cumplió, pues la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está activa en este caso.La solicitud se eleva hasta el Comando Norte que da, en coordinación con el Pentágono, el visto bueno para ejecutar la misión, en este caso mediante la unidad 430 de Apoyo Logístico que se encarga de instalar y manejar los sistemas.El oficial militar reveló al diario que se trata de unidades que están en Puerto Rico, no tienen que llegar de ningún otro lugar.Cuebas destacó que tienen duchas y lavanderías para darle servicio a todas las personas desplazadas de sus hogares en este momento y que los vehículos cargados están listos para salir tan pronto reciban la orden.