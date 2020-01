Díaz-Canel: “Vamos a seguir buscando las respuestas en el pueblo”En el pueblo cubano ha estado siempre el camino, las mejores respuestas, por él y para él se trabaja con esmero también en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, al cual llegó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la jornada nocturna de este jueves, como parte de la segunda visita gubernamental que aquí se realiza.

“Qué bien que estén reanimando la institución para continuar elevando la calidad de los servicios al pueblo”, comentó el mandatario cubano a directivos y trabajadores del centro de salud –inaugurado por el Comandante en Jefe en 1980–, que atiende a una población de más de 400 000 personas. Según explicó el director del centro hospitalario, doctor Henry López Jiménez, la institución dispone de 28 especialidades médicas –13 de ellas quirúrgicas- y allí laboran más de 3 000 trabajadores, muchos de los cuales imparten, además, docencia de pregrado y posgrado.Acompañado por los principales dirigentes del Partido y el Gobierno en la provincia, el jefe de Estado recorrió varias salas del Guevara, dialogó con pacientes y familiares, e intercambió con sus profesionales. “¿Les atienden bien?”, fue una pregunta constante que hizo Díaz-Canel en salas y pasillos. Las respuestas satisfactorias de sus interlocutores hablan de cuanto afán se pone aquí para día a día seguir salvando vidas.El presidente cubano conoció que en el hospital provincial de Las Tunas se ofrece atención en 28 especialidades médicas –13 de ellas quirúrgicas. En el 2019, se realizaron 1 944 operaciones de mínimo acceso y unas 4 500 de cataratas. Foto: Estudios Revolución.Sobre el funcionamiento de la institución, fundamentalmente las especialidades médicas, el mandatario supo que en el 2019 se realizaron 1 944 operaciones de mínimo acceso y unas 4 500 de cataratas. La especialidad más compleja es la nefrología.Tras concluir el recorrido, Díaz-Canel firmó el libro de visitantes de la institución, justo en la misma mesa y silla donde lo hizo Fidel casi cuatro décadas atrás. “En estos años, el centro ha escrito su historia de aporte a la salud del pueblo tunero y ha sido fiel al legado fundacional del mismo”, escribió.“Hoy –continuó– hemos apreciado toda la voluntad que existe para reanimar la institución y elevar la calidad de los servicios de salud. Continúen ese digno empeño”.El mandatario recorrió el hospital, dialogó con pacientes y familiares e intercambió con los profesionales. “¿Les atienden bien?”, fue una pregunta constante que hizo en salas y pasillos. Foto: Estudios Revolución.Prioridades y voluntad de un paísComo ya es habitual en este tipo de visitas a las provincias, la agenda del mandatario cubano incluyó luego un recorrido por centros de interés recreativo en la ciudad de Las Tunas. Sin protocolos, saludó a las personas y se interesó por conocer sobre la calidad y variedad de los servicios que se ofertan en espacios como el complejo gastronómico La Parrillada.Precisamente en las inmediaciones de la emblemática Plaza Cultural, conocida como el Tanque de Buena Vista, el jefe de Estado dialogó con un equipo de periodistas de medios internacionales de comunicación.El mandatario cubano también recorrió centros recreativos en la ciudad de Las Tunas. Foto: Estudios Revolución.A representantes de la agencia norteamericana Associated Press (AP), la televisora Rusia Today y la cadena multinacional Telesur, respondió interrogantes relativas a la política hostil del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, el actual escenario que vive nuestro país y la defensa de conquistas sociales a pesar de las dificultades económicas.Ante el interés de la representante de AP por conocer “qué puede hacer Cuba además de resistir” ante el incremento de las sanciones del Gobierno norteamericano en las últimas semanas, Díaz-Canel aseguró que “siempre las respuestas de Cuba, y en particular de los años de Revolución resistiendo y luchando, han sido respuestas emancipadoras para resolver nuestros problemas internos, para resolver nuestros problemas sociales; respuestas emancipadoras también para, en medio de todas las dificultades y contrastes, poder avanzar en el desarrollo económico que haría más próspera la obra social de la Revolución”.Y para enfrentar esas situaciones –añadió– nosotros partimos primero “de un diálogo honesto con la población”. Evocó entonces cuando en el pasado mes de septiembre “se empezó a complicar la situación del combustible” y el Consejo de Ministros en pleno salió “a explicar al pueblo cubano lo que iba a pasar, lo que íbamos a vivir”.Entonces –dijo- explicamos “las cosas que íbamos a hacer, pero ante todo le pedimos al pueblo cubano que fuera solidario, que entendiera, que cooperara, que ayudara, y esa situación en aquel momento la sobrepasamos y llegamos a un fin de año en medio de todas estas presiones, en el que predominaron la felicidad y también el reconocimiento entre todos de lo que logramos en tan difíciles circunstancias”.“Y así vamos a seguir trabajando”, afirmó. “Vamos a seguir buscando las respuestas en el pueblo, vamos a seguir aplicando la experiencia revolucionaria acumulada y vamos a seguir siendo coherentes con esa historia de resistencia, lucha y emancipación”.El presidente cubano explicó que, justamente en medio de las actuales presiones y agresiones, se ha iniciado el año 2020 con un proceso de discusión en los colectivos obreros sobre “todas las problemáticas del Plan de la Economía”.Estamos pidiendo que los colectivos de trabajadores “que van a defender ese plan nos digan también cuál es su perspectiva de cómo podemos ahorrar más, de cómo podemos ser más eficientes, de cómo podemos enfrentar las situaciones”, destacó.“Estoy convencido de que la sabiduría que hay en el pueblo cubano también nos va a aportar muchísimo para todo lo que tendremos que enfrentar en lo adelante”.Expresó total certeza de que “en ese debate con el pueblo, hablándole claro, argumentando las situaciones”, vamos a tener también un arsenal de respuestas para enfrentar las amenazas. El pueblo cubano –subrayó- tiene una dignidad y una moral, “60 años de obra emancipadora no se echan en una papelera de reciclaje”.Sobre chantajes y presiones para que claudiquemos a nuestros principios o abandonemos la amistad con un pueblo a cambio de que se nos “abran las puertas”, Díaz-Canel aseguró que “nosotros no queremos puertas abiertas porque vayamos a mendigar; queremos puertas abiertas porque realmente haya un diálogo serio, respetuoso y entre iguales. Estamos dispuestos a resistir y aquí hay pueblo para eso”.En torno a un asunto estrechamente vinculado con las sanciones que impone el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba y sus efectos reales en el territorio nacional, el corresponsal de Rusia Today indagó sobre la manera en que se van a mantener los numerosos logros sociales conquistados por la Revolución cubana: ¿Hay alguna estrategia, o también van a ser afectados por esas medidas?“Se afectan, y de hecho hoy están afectados, lo que pasa es que también la gente tiene una respuesta interna”, respondió el presidente cubano.Acto seguido comentó sobre la recién concluida visita al hospital provincial que, “en medio de esta situación, se ha ido reanimando y mejorado la calidad de los servicios”. Allí han tenido que enfrentar “falta de medicamentos, de material gastable y, sin embargo, no tienen lista de espera en operaciones y sobrecumplieron la planificación de operaciones el pasado año”.Particularmente sobre la especialidad de ortopedia, que hoy en Cuba es común que tenga mucha exigencia por la situación demográfica y el envejecimiento de la población, señaló que en estos momentos tampoco tienen operaciones de cadera en lista de espera en Las Tunas. “¿Eso cómo lo logran?: con un esfuerzo tremendo; también con sabiduría y con talento es que se ha formado una cultura de la resistencia”.Pero todo tiene que ver también con prioridades, y en nuestro país “las conquistas sociales están priorizadas”, enfatizó el presidente. Por eso –agregó–, en “la medida en que nosotros seamos más fuertes en lo económico, esas conquistas sociales serán menos vulnerables, serán más apoyadas por la economía y podremos incluso llegar a un mayor desarrollo de ellas”.“Eso está en la política, eso está en el pensamiento, eso está en la voluntad, eso está en los sentimientos, porque ya esas cosas se han arraigado en la dirección, pero también en la gente que protagoniza estos procesos en los principales escenarios”, añadió.De cómo hacemos las cosas hablan por sí solos nuestros resultados, apuntó. El solo hecho de que, con la economía de un pequeño país pobre, sometida a la peor agresión de guerra, de genocidio y del bloqueo más brutal en la historia de la humanidad, hemos sido capaces de mantener conquistas sociales como las que tiene Cuba, aunque no logremos otros crecimientos, habla de cómo y por qué hacemos las cosas en esta isla del Caribe.Todo ello tiene mucho que ver entonces con voluntad, con prioridades, con lo que hemos aprendido sobre cómo ser más eficientes en materia de justicia social y de programas sociales a pesar de las limitaciones, apuntó.En otro momento, comentó a la periodista de Telesur que dicho medio de comunicación ofrece una “visión emancipadora y enaltecedora, que ha hecho un trabajo de información, de comunicación social loable en América Latina; por eso se le respeta, por eso en un país como Cuba, donde el pueblo tiene cultura política, el pueblo acude a Telesur y lo toma como referente en las noticias”.Ante los recientes ataques contra la cadena multinacional, consideró como “perverso, provocador y deshonesto” estar agrediendo a un medio y lanzar calumnias infundadas sobre él.Por eso –aseguró– salí a defender a Telesur una vez que comenzaron las primeras amenazas, “porque nuestro norte es el Sur, y es la amistad, la solidaridad, el espacio común que podemos crear de integración en toda América Latina y el Caribe y, por supuesto, con el mundo”.