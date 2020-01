Reitera Díaz-Canel necesidad de eliminar trabas a la eficiencia económica

Reitera Díaz-Canel necesidad de eliminar trabas a la eficiencia económicaMiguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, renovó hoy en esta capital su convocatoria a eliminar la existencia de trabas que entorpezcan la eficiencia de la economía nacional, en compleja situación por el recrudecido bloqueo de Estados Unidos.



Cada Organismo de la Administración Central del Estado debe entregar una propuesta sobre su banco de problemas, con soluciones oportunas e integrales en torno al funcionamiento adecuado de los sectores estatales o no, indicó al intervenir en la asamblea de balance anual 2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Mencionó en ese sentido la necesidad de perfeccionar los sistemas de pago y empleo en uno y otro sector, el estudio de novedosos procesos de ese tipo en el plano interno y externo, la gestión de recursos humanos con direcciones capaces de dirigirla y el máximo aprovechamiento de la fuerza laboral calificada “para avanzar y acabar con el lastre del burocratismo”.



Díaz-Canel habló en presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Alejandro Gil Fernández, Viceprimer Ministro y titular de Economía y Planificación; Marta Elena Feitó Cabrera, ministra del MTSS; así como Ulises Gilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y otros invitados.



El encuentro centró la atención en asuntos relacionados con el empleo, política salarial, prevención, asistencia y trabajo social, al igual que el control del presupuesto, y en el primer caso Gilarte de Nacimiento confirmó la influencia de restricciones financieras, materiales y energéticas, agravadas por el persistente cerco estadounidense.



Por esas razones, sugirió, no puede ser una variable primera la reducción de la fuerza de trabajo por diversas causas, sobre todo por falta de recursos, o interruptos, cuando hay demandas en la construcción, la industria, la zafra azucarera y otros.



Marrero Cruz, Primer Ministro, aclaró que el banco de problemas no constituye una tarea más, sino que se trata de un instrumento de dirección encaminado a evaluar las insuficiencias salariales, resueltas de manera parcial con el aumento de hace unos meses en el sector presupuestado.



Llamó la atención que la próxima reforma salarial solventará muchas dificultades, pero también habrá nuevas insatisfacciones que podrían estar presentes en la propia política, por lo que es imprescindible desarrollar su seguimiento.



Respecto a la prevención y asistencia social, Díaz-Canel pidió a Rita Machín Reyes, subdirectora de la especialidad en el MTSS, que organizara una presentación sobre sus vulnerabilidades, preparación y capacitación del personal, con el propósito de rescatar las proyecciones del Comandante en Jefe Fidel Castro en ese campo.



En una de sus intervenciones, Feitó Cabrera, ministra del MTSS, abogó por la creación de la figura del Técnico superior en trabajo social, cuyo presupuesto solo en asistencia llegó el año pasado a más de 358 millones de pesos para el pago de prestaciones monetarias, servicios y la entrega de recursos.



Al referirse específicamente a ese Ministerio, el presidente cubano afirmó que entre sus prioridades figuran la generación de nuevos empleos y mejoramiento de su política, incluidos sus condiciones, protección e higiene, mayor atención al trabajo por cuenta propia, a distancia, pluriempleo y sistemas de gestión.



Incluso, existe una propuesta de Normas generales para el funcionamiento de los Centros de Protección Social Social para la Atención a las Personas con Conducta Deambulante, se informó también en la asamblea.

De acuerdo con estadísticas, en 2019 en el sector estatal prestaron servicio 3 millones 079 mil 500 personas y un millón 435 mil 700 en el no estatal.