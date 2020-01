Rechaza Caricom intento de Estados Unidos de dividir el Caribe

La Comunidad del Caribe (Caricom) rechazó hoy los intentos de Estados Unidos de dividir a la región, a propósito de una reunión mañana martes entre el secretario de Estado, Mike Pompeo y varios líderes en Jamaica.La primera ministra de Barbados y presidenta de Caricom, Mia Mottley, criticó el encuentro que sostendrá Pompeo y un grupo selecto no revelado de representantes del Caribe, el cual intenta fragmentar a la región. En un discurso en la gala por el centenario del nacimiento del difunto primer ministro de Barbados e integracionista regional Errol W. Barrow, Mottley manifestó que su decisión de rechazar la invitación para enviar a su ministro de Asuntos Exteriores a la reunión en Kingston el martes se basó en el derecho a la paz.“No busco pelear, pero soy consciente de que si este país no representa algo, caerá por cualquier cosa. Como presidente de Caricom es imposible para mí estar de acuerdo en que mi canciller deba asistir a una reunión con alguien a quien los miembros de Caricom no estén invitados. Es un intento de dividir esta región”, expresó.Igualmente, Mottley manifestó que los principios solo significan algo cuando es inconveniente defenderlos, consciente de que Caricom siempre “debe verificarse a sí misma para asegurarse de que no nos convertimos en peones de otros”.Pompeo arribará a Jamaica procedente de Costa Rica y sostendrá conversaciones oficiales con el primer ministro, Andrew Holnnes, y se espera que pronuncie un discurso sobre la importancia de la región del Caribe para Estados Unidos.El año pasado Holness, junto a los gobernantes de Santa Lucía, Bahamas y Haití volaron a Miami para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde discutieron la situación política en curso en Venezuela y los intentos de Washington en derrocar al mandatario Nicolás Maduro.La Comunidad del Caribe ha reiterado su oposición a la injerencia en los asuntos internos de las naciones y convoca a los gobiernos a trabajar unidos en busca de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.Hoy en su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó la importancia de la Cumbre de Caricom que se realizará en La Habana en diciembre próximo.En 2019 continuamos consolidando relaciones de amistad y cooperación con las hermanas naciones del Caribe, a las que nos unen históricos lazos y desafíos comunes. Vital importancia tendrá para el país la celebración de la VII Cumbre CARICOM-Cuba, el próximo diciembre en La Habana, dijo.