Pese a las restricciones, el Presupuesto cubano mantiene su naturaleza eminentemente social

Ingresos



Alcanzar estos resultados demanda:

Ingresos Tributarios: 49 348 millones de pesos, equivalentes a un 12 % de crecimiento

Algunas medidas tributarias para 2020

Gastos

El Presupuesto planificado para 2020 se sustenta en los principios de ahorro y racionalidad de los gastos, y aboga por maximizar los ingresos, a partir de todas las reservas que aún existen en la economía, aseguró este lunes en conferencia de prensa Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios.El asedio y la persecución financiera debido al recrudecimiento del bloqueo se mantienen, por tanto, dijo, resulta imprescindible el análisis pormenorizado del uso y destino de los gastos para evitar erogaciones innecesarias. Durante este año, reiteró, «las modificaciones presupuestarias para incrementar gastos solo darán respuesta a ajustes del plan de la economía, a niveles de actividad aprobados y decisiones del Gobierno central. Asimismo, se definen como indicadores directivos y de destino específico en el sector presupuestado, los gastos de salario y el correspondiente impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo».Regueiro Ale insistió en la evaluación, partida a partida, del Presupuesto, con base en los estados financieros, para la toma oportuna de decisiones, a lo que se suma la necesidad de incrementar la disciplina informativa y contable.Pese a las restricciones, enfatizó, «el Presupuesto cubano mantiene su naturaleza eminentemente social, pues garantiza los servicios básicos de educación, salud, cultura y deportes, así como la implementación de las políticas sociales, la defensa del país y el orden interior».También se asegura la continuidad del incremento parcial del salario en el sector presupuestado y de las pensiones de la Seguridad Social.Se planifican 66 291 millones de pesos, cifra que representa un 11,5 % de crecimiento.Dicha planificación ha tomado en cuenta el aumento sustancial proyectado en la circulación mercantil minorista, unido a todo lo hecho para potenciar la eficiencia empresarial, especialmente en el sector estatal, que garantiza el 85 % de los ingresos totales. Y también los ingresos tributarios desempeñan un papel fundamental, pues representan el 74 % de las recaudaciones.. Disciplina en los aportes mensuales de los actores económicos, que permita una liquidez oportuna.. Fortalecer el control y la gestión sistemática de las administraciones tributarias municipales y provinciales.. Continuar fomentando la cultura tributaria, con énfasis en la importancia de contribuir y, a su vez, incrementar el rigor de las medidas a los incumplidores.. Los impuestos por la Venta de Bienes y Servicios, que representan el 37 % del total de ingresos brutos, proyectan crecimientos en un 14 % y un 25 %, respectivamente.. Los aportes de la utilidad empresarial participan en un 19 % de los ingresos brutos y crecen un 4 %, al superar los 12 000 millones de pesos.. El Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y la Contribución a la Seguridad Social prevén incrementos como efecto del aumento salarial y pensiones.. La Contribución Territorial para el Desarrollo Local planifica 1 144 millones de pesos, similar a 2019.. Los aportes de las formas de gestión no estatales representan el 13 % de los ingresos totales, y estiman un crecimiento en el orden del 12 %.De ese total: los trabajadores por cuenta propia aportan el 50 %; las Cooperativas No Agropecuarias el 17 % y el 33 % otras formas de gestión no estatal.. Aplicar el Impuesto sobre los ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior.. Simplificar la liquidación y pago anual del Impuesto sobre los Ingresos Personales a los productores agropecuarios individuales. En este caso se sustituye la escala progresiva por un tipo impositivo del 5 %.. Actualización de las actividades que tributan en el Régimen Simplificado.Sobre las reservas en la recaudación de ingresos para 2020, Vladimir Regueiro hizo hincapié en los retrasos en la presentación de declaraciones juradas, así como en impagos de los impuestos sobre utilidades e ingresos personales. A ello se une la acumulación de deudas tributarias y la evasión por subdeclaración asociada a transmisiones de viviendas y autos entre particulares.De igual modo, recalcó la importancia de involucrar a los trabajadores en los análisis sobre el cumplimiento de la recaudación a nivel de cada entidad, unidad empresarial de base e, incluso, en las formas de gestión no estatal.

La viceministra de Finanzas y Precios, Maritza Cruz, subrayó que en la ejecución presupuestaria hay premisas insoslayables: evitar gastos superfluos y no prioritarios, mantener un riguroso control del gasto público, haciendo un uso eficiente de los recursos materiales y financieros asignados; así como fortalecer las medidas de ahorro de portadores energéticos y racionalizar los gastos de servicios básicos de telefonía, agua, gas, entre otros.



Para 2020 se planifican gastos totales por 73 186 millones de pesos, cifra que implica un incremento en el orden del 10,5 %. Destacan en ese crecimiento los gastos corrientes, los cuales respaldan servicios sociales básicos, la política de subsidios para acciones en las viviendas; así como el incremento salarial del sector presupuestado.



Otro importante volumen de recursos tiene como destino las inversiones, con total prioridad para:



. Programa de la Vivienda.

. Obras de infraestructura, que incluyen las fuentes renovables de energía.

. Sector turístico.

. Enfrentamiento a la sequía.

. Inversiones en sectores sociales de Educación y Salud.



En cuanto al Presupuesto de la Seguridad Social, respalda a un millón 680 000 pensionados, donde el 96 % corresponde a pensiones por edad, invalidez y muerte.