Presiden Raúl Castro y Díaz-Canel duelo de despedida de heroína Asela de los Santos

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidieron este sábado los cortejos fúnebres y el duelo de despedida de la heroína Asela de los Santos Tamayo, en el panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de la Necrópolis de Colón.Durante la ceremonia, a la que asistieron también representantes de la máxima dirección del país, José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, tomó la palabra para dar el pésame a familiares y amigos de la eterna pedagoga cubana, y para resaltar algunos pasajes de su vida que la inmortalizaron en la historia de nuestro proceso revolucionario. Asimismo, el comandante evocó, entre las muchas virtudes de la heroína, su proverbial modestia y sencillez, su espíritu solidario y humanista, su alto sentido del deber y de la disciplina, y su natural virtud para exigir con energía y, a la vez, con ternura.«Asela de los Santos es considerada, con total justicia, fundadora de la pedagogía revolucionaria cubana, y a la vez, una de sus principales protagonistas. Sumó, en todas las misiones a que fue convocada una clara posición de defensa de nuestra ideología, expresada en su condición de fundadora del PCC y miembro de su Comité Central durante tres mandatos. En su brillante hoja de servicios a la Patria se inscriben sucesivas tareas; así, la vimos desempeñarse como asesora del presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, como analista de la oficina de Historia de las FAR y como autora de textos y materiales dirigidos a poner al alcance de los más jóvenes la historia vivida», señaló Machado Ventura.De igual forma, el Segundo Secretario del PCC, resaltó valores de la honorable combatiente cubana, tales como su honestidad y profesionalismo, así como su fidelidad a las FAR, al PCC y a las figuras de Fidel, Raúl y Vilma. Además, se refirió a la familia que formó junto al Héroe de la República de Cuba, General de División José Ramón Fernández Álvarez, educada en los principios revolucionarios que ambos defendieron durante toda su vida.«En estos momentos de dolor por la pérdida de tan valiosa combatiente revolucionaria, ratificamos nuestro compromiso de continuar su ejemplo de humanismo y modestia, de confianza y lucha permanente en aras de un futuro mejor para la Patria. Las nuevas generaciones encontrarán en su obra el paradigma de una mujer íntegra e inmensamente cubana», concluyó.