Descartan el contagio del nuevo coronavirus en las Américas y en Cuba«En nuestra región de las Américas, no se han reportado casos de contagios con el nuevo coronavirus hallado en China», afirmó el doctor peruano José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana y Mundial de la (OPS/OMS) en Cuba, en entrevista exclusiva a Granma.



Añadió: «Todos tranquilos y calmados porque no hay una transmisión en este continente. Se divulgaron casos de enfermos en Estados Unidos y otros en México, pero se trata de personas que visitaron China, ellos han sido aislados y no han podido propagar la patología, por lo cual no han generado transmisión».

Explicó que a finales de diciembre de 2019, la ciudad china de Wuhan declaró un grupo de casos contagiados con una enfermedad respiratoria desconocida, una semana después se determinó que se trataba de una nueva cepa de coronavirus que la identificaron como síndrome respiratorio con el nombre de 2019-nCoV.



Valoró como positiva la rapidez en la identificación de los rasgos generales de la patología y dijo que los coronavirus están presentes en algunos animales que lo han transmitido a los humanos. Se trata de una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades en los hombres, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo.



El también epidemiólogo aseveró que como en China sí existe una transmisión, las autoridades aplican medidas recogidas en el Reglamento Sanitario Internacional aprobado en 2005 y con vigencia a partir de 2007 que protocoliza el actuar ante una eventualidad desconocida.



Recalcó: «Debemos estar tranquilos porque el nuevo coronavirus no es altamente transmisible. Lo que sí está confirmado es que existe una transmisión de humano a humano, pero todo está bajo investigación científica», y argumentó que las estadísticas relacionan el contagio de unas 2 000 personas aproximadamente con unas 80 defunciones en los últimos días. Esos fallecimientos también están relacionados con enfermedades crónicas de base que al ser atacadas por un virus, desestabiliza el organismo. «La transmisión de esta enfermedad, según las informaciones que nos llegan, es bastante menor que por ejemplo una influenza o un sarampión», puntualizó.



Señaló que el 22 de enero la OMS convocó a una reunión de expertos que continuó al día siguiente. «Ellos asesoran al Director General para declarar o no una emergencia de salud pública internacional. Al concluir la reunión, la decisión de ese comité es que aún no hay suficiente información para declarar una emergencia de salud pública internacional», precisó el funcionario.



En su criterio, nuestro país está preparado para enfrentar esta y cualquier otra eventualidad que se presente: «Ustedes cuentan con un sistema sanitario con cobertura para el ciento por ciento de la población, una red amplia a partir de los médicos de la familia radicados en los barrios y comunidades. Además, tienen laboratorios y un Instituto especializado en enfermedades infecto-contagiosas, hablo del Hospital Pedro Kourí. Trabajamos de conjunto con esa institución, y allí están las capacidades para aislar y diagnosticar alguna eventualidad si se reportara en el país», remarcó.



Cuba preparada



Ese criterio fue corroborado por el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap), quien aseguró que las autoridades sanitarias en el país tienen un plan consensuado, en el cual están implicados todos los organismos centrales del estado de conjunto con la Defensa Civil.



«Algo similar diseñamos cuando la epidemia del Ébola azotó a varios países, por lo cual tenemos experiencias en concebir este plan intersectorial para enfrentar cualquiera de las enfermedades que aparezcan», dijo el médico a profesionales de la prensa nacional y refirió un grupo de normas a tomar por la población.



A su vez, señaló como ventaja la posición geográfica de nuestro archipiélago sin frontera terrestre con otros países: «Podemos tomar medidas de vigilancia a través de los puntos de entrada y salida de viajeros donde ya existe control de temperatura, declaración de procedencia y personal entrenado para detectar síntomas en enfermos, de forma tal que los casos sospechosos puedan ser aislados, diagnosticados y tratados médicamente para evitar la propagación».



Además precisó que se mantienen amplios vínculos con la OMS y la OPS para intercambiar información y de ser necesario adquirir los recursos en medios de diagnósticos y medicamentos.



Por su parte, el doctor Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario del Minsap, insistió en la protección responsable de las personas que viajan a países donde está presente el coronavirus, de forma tal que a su regreso declaren conscientemente su historial de viaje.



«Hasta el momento no se ha detectado ningún viajero con síntomas y tampoco se ha aislado a pacientes por sospechas», afirmó el galeno, y dijo que los turistas nunca deben temer a un posible contagio aquí porque el virus no circula dentro del país. Además está creada toda la infraestructura hospitalaria para atenderlo.



En contexto



Cuadro clínico



Fiebre

Falta de aire (disnea)

Imagen radiológica con marcas en los pulmones

Diasrrea y vómito (en menor medida)



Forma de contagio



Saliva

Tos

Estornudos

Tocar o respirar en un ambiente contaminado

Toda la población es susceptible a contagiarse



Medidas de protección



Acudir al médico ante una afección respiratoria

Toser y taparse la boca con el antebrazo

Ante el estornudo, hacerlo con un paño limpio

Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas

Lavarse las manos frecuentemente, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno

Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes



MENSAJE DEL EMBAJADOR DE CUBA EN CHINA



Estimados compatriotas y amigos:



En los últimos días, muchos han sido los que se han acercado a nuestras redes insistiendo en conocer la situación de nuestro colectivo y de nuestros compatriotas residente en el país, ante el agravamiento de la situación epidemiológica en el país con el rapido incremento de nuevos casos confirmados de la neumonía causada por el coronavirus (2019-nCoV).



Según medios oficiales chinos, al cierre de hoy se reportan ya 80 fallecidos en el territorio continental de China (24 más que el domingo), 78 en la provincia de Hubei; 1 en la provincia de Hebei, y 1 en la provincia de Heilongjiang. En total, 2,761 casos confirmados en territorio chino y 51 pacientes recuperados (2 más que el domingo)m que a abarcan a todo el país, con ña única excepción de la Region Autonoma del Tibet.



Se reportan 39 casos de personas infectadas en 11 países extranjeros, en este caso EEUU (5), Japón (4), Corea del Sur (4), Tailandia (7), Singapur (4); mientras se mantienen las cifras en Viet Nam (2), Francia (3), Nepal (1), Australia (4), Malasia (3), Canadá (1). No se reportan hasta la fecha fallecidos en el exterior.



Hemos sido testigos de la rápida y contundente respuesta de las autoridades chinas, tanto a nivel central como local, en unión del noble y heroico pueblo chino, que una vez más cierran filas en favor de salvar vidas y evitar la propagación de la enfermedad. La situación continúa siendo de máxima prioridad, esta en marcha una estrategia integral y oportuna de prevención y control a la que cada día se suman nuevas medidas tanto a nivel nacional y local para dar batalla a esta singular pandemia.



Nuestro agradecimiento a las autoridades chinas y también a los amigos que desde las redes sociales y medios chinos nios manteiene informados y nos brindan su valioso apoyo en facilitar la labor que nos corresponde como embajadas en la coordinación y el seguimiento a la situación de todos nuestros nacionales en China.



Desde el mismo inicio, la Embajada de Cuba en la República Popular China y los consulados cubanos en Shanghai y Guangzhou se han mantenido comunicacion permanente y sistematica con todos nuestros nacionales, alertando sobre este brote epidémico y poniendo en vigor las medidas higiénico-sanitarias dirigidas a evitar casos de contagio. Seguimos muy de cerca la situación de cada compañero, incluyendo aquellos que permanecen hoy en la ciudad de Wuhan. Les confirmo que no se reportan hasta ahora ningun personal cubano afectado en ninguna región del país.



Tal como reiteramos hoy en reunión con el colectivo de nuestra Embajada y oficinas de representación cubanas en China, asi como en nuestros intercambios con la Asociación de Cubanos Residentes en China, resulta clave en este minuto cumplir celosamente las diferentes medidas adoptadas tales como: -Mantener la mayor higiene posible en cuanto al lavado frecuente de las manos y con abundante agua y jabón.



-Disponer de antiséptico con alcohol y cloro y usarlo para desinfectar las superficies con las que tenemos contacto, así como el uso del cloro para la limpieza del piso.



-Usar servilletas desechables y toallitas húmedas para ello (no usar paños de tela)



-Evitar las aglomeraciones, los contactos persona a persona y las visitas o salidas innecesarias.



-Adquirir comida y agua sólo en lugares debidamente certificados.



-Usar siempre la máscara y en lo posible protegerse los ojos con gafas o espejuelos.



-Apagar la calefacción por las noches.



-Lavar la ropa con agua caliente.



-Airear diariamente los apartamentos y los cuartos.



-Ubicar la ropa utilizada en el exterior en el primer paso de entrada a la casa o de los dormitorios en el caso de los estudiantes (Los abrigos, ropas y zapatos).



-Tomar abundante agua y vitamina C. Alimentarse bien.



-Reiterar que el período de incubación es de 1 a 14 días y que durante este periodo la persona puede parecer saludable y estar transmitiendo el virus.



Sirva este mensaje también para reiterar a todos nuestros compatriotas la importancia de mantenerse en contacto con nuestra Embajada y consulados. Asimismo, para trasladar a nuestros familiares y amigos plena confianza de que se adoptan hoy todas las medidas necesarias para enfrentar la epidemia. Las autoridades chinas cuentan con probada experiencia para enfrentar este tipo de situaciones. Entre todos, de nuevo, lograremos!



Carlos Miguel Pereira Hernández



Embajador de Cuba en China



