Destaca Díaz-Canel que se tomarán medidas contra precios especulativos

Destaca Díaz-Canel que se tomarán medidas contra precios especulativosMiguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, destacó hoy en las redes sociales que se tomarán medidas contra los precios especulativos.



El mandatario cubano estableció un vínculo con la información publicada en el sitio Cubadebate, sobre los pronunciamientos realizados en tal sentido por Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios en la Mesa Redonda.

Ministra de Finanzas: Se tomarán medidas con aquellos que insisten en formar precios especulativos https://t.co/TvbgfyXw6t

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 31, 2020



La titular indicó que la efectividad en el control de los precios de determinados bienes y servicios a la población es una de las acciones del gobierno cubano para hacer válido el aumento salarial en el sector presupuestado.



Bolaños recordó que esta medida llegó en el momento oportuno y demandó un esfuerzo grande de todas las autoridades. Al ponerse en práctica en la segunda etapa del año, fue necesario reorientar todos los presupuestos, en tanto se veló porque no hubiese una inflación, manteniendo cierto nivel de oferta para que la población adquiera bienes sin incremento de precios.



Respaldar esta decisión requirió millones de pesos por encima de los gastos planificados. En total fueron beneficiados un millón 400 mil trabajadores y sus familias.



Aumentar la oferta por un lado y, por otro, controlar los precios no fue tarea sencilla, teniendo en cuenta el complejo escenario en el cual se desarrolló la economía, debido al recrudecimiento del bloqueo y las medidas del Gobierno de Estados Unidos.



Si bien es cierto que administrativamente no se pueden controlar los precios, reconoció la ministra, se planteaba imprescindible establecer un tope para evitar precios abusivos.



Sin embargo, esta protección “no la hemos logrado alcanzar en todos los territorios, muchas veces encontramos precios especulativos que sobrepasan la utilidad media”.



En esta tarea de chequear y controlar los precios tuvo un papel importante la propia población. Más de 730 denuncias de manera directa, sin contar las que llegaron de cada territorio.