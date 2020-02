Palestina declaró el cese de sus relaciones con Estados Unidos

El presidente palestino, Mahmud Abbás, ha declarado este 1 de febrero que su país ha cortado todo tipo de relaciones, incluida la cooperación en materia de seguridad, con Estados Unidos después de la reciente presentación del llamado “acuerdo del siglo” del presidente Donald Trump, que pretendía establecer la paz en Oriente Medio.Anteriormente, Abbás ya había calificado este plan de paz de una “conspiración”, advirtió a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que los derechos del pueblo palestino “no están a la venta”. “Hemos enviado dos cartas: una al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otra a EE.UU., donde expusimos que Palestina no tendrá ninguna relación con ellos, incluso en el ámbito de la seguridad, porque ellos rechazan los acuerdos anteriores y el derecho internacional”, ha indicado Abbás durante una reunión extraordinaria de la Liga de Estados Árabes en El Cairo, Egipto.En referencia al “acuerdo del siglo” —que entre otras cosas prevé que Jerusalén sea la capital indivisible de Israel— el presidente de Palestina ha aseverado que no puede ser la base para un futuro acuerdo de paz con Tel Aviv bajo ninguna circunstancia.“No quiero pasar a la historia como el líder que vendió Jerusalén”, ha señalado Abbás. “No hay lugar para siquiera una parte del acuerdo estadounidense en la mesa de negociaciones”, ha aseverado.El líder palestino ha explicado las razones de este rechazo: “Este plan de paz requiere que no nos unamos a las organizaciones internacionales, que abandonemos la soberanía sobre los territorios, que rechacemos las decisiones internacionales, mientras que las autoridades de ocupación [Israel] demuelen diariamente los hogares palestinos para la construcción de nuevos asentamientos”.“Israel será considerada ocupante y responsable de ello”, ha advertido el líder palestino. “Aún creemos en la paz”, ha agregado el presidente de Palestina, pero “jamás aceptaré el plan de paz estadounidense”, ha concluido.La Liga de los Estados Árabes ha decidido apoyar la postura de Palestina respecto al plan de Trump y también ha expresado su rechazo al llamado “acuerdo del siglo”.