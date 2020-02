Ratifica el MINSAP que Cuba sigue libre del coronavirus

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó hoy a través de diferentes medios de prensa nacionales que en el país no se ha confirmado hasta el momento ningún caso de coronavirus.Agrega que como parte de las medidas de protección establecidas a nivel nacional para prevenir la expansión de la enfermedad, se han aislado algunas personas que en los últimos 14 días estuvieron en China y otros países con presencia del virus. El doctor Francisco Durán, director Nacional de Epidemiologia en el MINSAP, indicó que esas personas presentaron síntomas similares a los del coronavirus, y por tanto fueron ingresados en el IPK y algún que otro hospital de la isla.Sin embargo, precisó, no se ha demostrado que ninguno padezca la enfermedad, “por tanto podemos afirmar que en Cuba no tenemos ningún caso confirmado hasta este momento.Explicó que, hasta ahora, las medidas para prevenir la enfermedad son las de protección personal, pues se trata de una enfermedad de transmisión respiratoria para la cual aún no existe un tratamiento efectivo.Estamos aplicando un tratamiento sintomático, detalló el especialista, pues se tratan la fiebre y la tos, aunque desde la mañana de ayer circula un artículo donde se argumentan los buenos resultados de una combinación de un antiviral con un antirretroviral, pero ese tratamiento está en fase de ensayo en los pacientes.La medida de aislar a personas con síntomas similares a los de la enfermedad y procedentes de países en los cuales se ha detectado el coronavirus, forma parte de la estrategia trazada por el Gobierno cubano para impedir la entrada de este padecimiento a Cuba.

Se ha previsto proteger la frontera del país, sobre la base de las regulaciones del control sanitario internacional, vigentes en los puntos de entrada para contener la llegada de viajeros enfermos, a través de los aeropuertos, puertos y marinas.



Asimismo, se ha determinado que estas medidas tienen que ser implementadas no sólo por Salud Pública, sino también por otros organismos de la Administración Central del Estado, para lo cual se ha creado un grupo temporal de trabajo para la dirección de las acciones de prevención y preparación ante el nuevo coronavirus.